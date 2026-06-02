Teatro Cervantes de Málaga acoge clausura de la Muestra de Teatro Escolar con la participación de más de 600 escolares

Teatro Cervantes acoge la clausura de la Muestra de Teatro Escolar - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 2 Jun. (EUROPA PRESS) - El Teatro Cervantes ha acogido este martes el acto de clausura de la 38 Muestra de Teatro Escolar, organizada por el Área de Educación, que ha contado durante esta edición con la participación de un total de 622 escolares de 28 centros educativos de la ciudad.

En la clausura se han entregado obsequios a los participantes y ha contado con la representación de la obra 'Picopato' a cargo de la compañía Teatro Gorakada.

La concejala delegada de Educación, María Paz Flores, ha asistido a la clausura de esta Muestra que se ha celebrado este año desde el 23 de marzo al 10 de abril en La Caja Blanca, donde escolares desde el primer curso de Educación Primaria hasta estudiantes de Bachillerato han ejercido de actores y actrices de las 32 obras que se han puesto en escena.

Asimismo, más de 1.200 escolares de Educación Infantil, Primaria y Secundaria han podido asistir como público a estas representaciones teatrales.

Esta Muestra de Teatro cuenta con una trayectoria de casi cuatro décadas de apoyo a la actividad teatral en los centros educativos por parte del Área de Educación. El repertorio de las obras que han participado en la 38 Muestra de Teatro Escolar ha contado con una gran variedad de estilos y temáticas que van desde creaciones colectivas del propio grupo o del director hasta adaptaciones de obras conocidas de diferentes géneros como comedia, musicales, cuentos, drama o teatro del absurdo.

En el montaje de las obras han trabajado, durante el curso escolar, tanto el profesorado como el alumnado de los centros participantes.

El objetivo principal de la muestra es fomentar el arte del teatro en la escuela a través de una actividad que aporta conocimientos, valores y actitudes positivas para los participantes. La Muestra de Teatro Escolar no tiene carácter competitivo y se plantea como una oportunidad de exposición, intercambio y difusión de las experiencias teatrales y artísticas que se trabajan durante el curso en los centros.

Los centros que han presentado obras teatrales son los de Educación Infantil y Primaria (CEIP), Antonio Machado, Cerro Coronado, Doctor Gálvez Moll, Manolo Garvayo, Manuel Fernández, Miguel Hernández, Neill, Nuestra Señora de Gracia, Profesor Tierno Galván, Ricardo León, Severo Ochoa, Simón Bolívar, El Torcal y Virgen de Belén; los Institutos de Educación Secundaria (IES) Campanillas, Emilio Prados, Fernando de los Ríos, Isaac Albéniz, Jardines de Puerta Oscura, Litoral, Mayorazgo, Portada Alta, Torre Atalaya y Vicente Espinel; y los centros concertados (CDP) Platero, San Bartolomé (Salesianos), San José y Santa Rosa de Lima.

Por su parte, la compañía Teatro Gorakada ha interpretado para el alumnado presente en gala de clausura la obra 'Picopato', una historia que habla de empatía, de respeto a la diferencia y de tolerancia, de exclusión y aceptación, contada con sensibilidad, poesía y belleza.