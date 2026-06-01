El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) abre el plazo para los talleres de verano de la Universidad Popular

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) abre el plazo para los talleres de verano de la Universidad Popular. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

La Universidad Popular de Alcalá de Guadaíra, dependiente de la Delegación de Educación del Ayuntamiento, ha abierto este lunes 1 de junio el plazo de solicitud de los talleres de verano con múltiples ofertas para las distintas edades, tanto de menores como de adultos, que se desarrollarán los meses de julio y agosto.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, el delegado de Educación, Pablo Chain, ha explicado que "la Universidad Popular es una iniciativa de ocio, formación, cultura y proyección del desarrollo personal con más de un cuarto de siglo de historia en la ciudad que mueve a más de 1.500 personas". Además, ha resaltado resaltado "la profesionalidad y entrega del profesorado y la organización de los talleres con una amplia variedad que se adapta a las necesidades y gustos de la población y que año tras año recoge una amplia demanda ciudadana".

En cuanto a los talleres de verano para los más pequeños (de cuatro a doce años) se ofertan de forma bimensual para julio y agosto (dos ó cinco días a la semana con posibilidad de entrada a las ocho horas para la conciliación familiar) talleres infantiles que incluyen desde dibujo, pintura, sevillanas, flamenco, teatro, manualidades, danza, ritmo, movimiento, música, percusión, e inglés, además de psicomotricidad, educación postural y relajación.

A estas opciones se une la creatividad plástica, la ilustración de textos, el servicio de biblioteca y las charlas con fuerzas de seguridad y entidades sociales y culturales de la ciudad (Policía, Bomberos, Cruz Roja), junto a excursiones por la ciudad.

Por su parte, los talleres de adultos serán mensuales, ofertándose manualidades, artes plásticas, pilates, body flow, estimulación y refuerzo de la memoria. Todos los talleres comenzarán el 1 de julio en la Casa de la Cultura.

Paralelamente, los cursos y talleres 2026/2027 abrirán el plazo de matrícula el 15 de junio para comienzar el 1 de septiembre. La inscripción se realiza on line a partir de las ocho horas de la mañana agotándose las plazas de algunos talleres con gran rapidez. Es por ello que el Ayuntamiento trabaja en la amplia variedad de opciones en horarios de mañana y tarde en distintos edificios públicos de la ciudad que volverán a incluir distintas alternativas relacionada con las manualidades, las artes, la salud, la formación académica y las nuevas tecnologías.

En esta línea, durante los meses de mayo y junio se celebran las diferentes galas de exhibición y exposiciones de los talleres de la Universidad Popular de este curso que culmina. Aún en junio quedan por desarrollarse las muestras del taller de dibujo y pintura así como dos representaciones de los talleres de teatro.

Concretamente, del 9 al 14 de junio se podrá visitar la exposición de los alumnos del taller de pintura y dibujo tras su inauguración el día 9 a las 20,00 horas en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura. El horario de apertura será de 11,00 a 14,00 horas por las mañanas y de 18,00 a 21,00 horas por las tardes.

Por último, el 22 de junio será la representación de la obra de teatro 'El Baúl de las Farsas' por los alumnos del taller de adultos de la Universidad Popular en el Centro San Miguel a las 20,30 horas. Además, el 26 de junio será la representación de la obra de teatro 'El Baúl de las Farsas' por los alumnos de la Universidad Popular dentro de la Muestra de Teatro de Adultos 'Cesáreo Estébanez' en el Teatro Gutiérrez de Alba a las 21,00 horas.