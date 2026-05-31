Consulta las restricciones que implica la etapa de riesgo alto en incendios forestales que entra en vigor este lunes

Archivo - Efectivos del Plan Infoca tratando de extinguir un incendio producido en Villablanca (Huelva). - INFOCA ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha decretado que el próximo lunes, 1 de junio, la comunidad autónoma inicie la época de peligro alto de incendios forestales, que se extenderá hasta el 15 de octubre.

Por su parte, el Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod) del Plan Estatal de Incendios Forestales ha decidido adelantar del 15 al 1 de junio, por segundo año consecutivo, la campaña contraincendios de 2026, una decisión que se ha adoptado a propuesta del Ministerio del Interior una vez evaluada la campaña del pasado año y tras examinar las previsiones meteorológicas para los próximos meses.

Por su parte, el Ejecutivo ha precisado este domingo que el verano de 2025 estuvo marcado por un incremento de los incendios y una mayor complejidad en la gestión de los mismos, motivo por el que se ha decidido adelantar a este lunes, 1 de junio, para hacer frente a una amenaza "cada vez más desafiante" en un contexto de cambio climático.

Esta decisión que ha acometido el Gobierno central en paralelo a la Administración autonómica está motivada por las altas temperaturas registradas en las últimas jornadas de mayo, con avisos amarillos señalados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), así por el incremento de incendios forestales gestionados por el Plan Infoca, pese a que todavía no ha comenzado el periodo estival.

Si bien la época de riesgo medio de incendios forestales implica solicitar una autorización un mes antes de quemar restos agrícolas en zonas de "influencia forestal", el decreto del riesgo alto conlleva nuevas medidas para evitar la propagación de los fuegos.

Así, según ha detallado el director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) y consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía en funciones, Antonio Sanz, desde el 1 de junio hasta el 15 de octubre queda terminantemente prohibido encender fuego para la preparación de alimentos, incluyéndose esta medida en áreas recreativas, zonas habilitadas e instalaciones de acampada acondicionadas para tal fin.

Al hilo, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha informado que se mantienen las citadas restricciones de quemas agrícolas y se prohíbe la circulación de vehículos a motor por los espacios forestales o de influencia forestal, que son todos aquellos terrenos agrícolas y urbanos situados a menos de 400 metros de zonas forestales.

En esta línea, el invierno pasado en Andalucía, especialmente en un enero de récord, dejó mucha humedad acumulada en la vegetación. Si bien estas lluvias fueron beneficiosas para incrementar las reservas en los embalses andaluces, ha provocado en contra una gran carga de combustibles finos o herbáceos que comenzarán a secarse por el sol dando lugar a pastos, que son rápidos propagadores de las llamas.

Esta circunstancia, sumada al incremento notable de las temperaturas, pronostica una campaña compleja por la acumulación de los citados combustibles finos, con varios frentes abiertos de manera simultánea en cada jornada.

UN PRECEDENTE EN ÉPOCA DE RIESGO MEDIO

Más de un centenar bomberos del Plan Infoca trabajaron el pasado miércoles para lograr estabilizar el incendio declarado en el paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva). Esta emergencia supuso la declaración de dos incendios forestales en dicho municipio, puesto que el domingo se logró extinguir uno en la Cuenca Minera de Huelva.

Las dimensiones de esta emergencia, aún en época de riesgo medio, advertían del riesgo de que se propagaran fuegos en zonas forestales. Pese a que entre el viernes 22 y el domingo 24 todavía Andalucía se encontraba en etapa de riesgo medio de incendios forestales, cada jornada de dicho tramo cerró con tres, seis y ocho incendios declarados a lo largo y ancho de la comunidad andaluza, respectivamente.

En concreto, dicho suceso supuso la movilización de 125 efectivos y siete autobombas hasta lograr la estabilización del fuego, así como un total de diez aeronaves --tres helicópteros pesados y dos semipesados, así como un avión de coordinación y observación (ACO) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y cuatro aviones anfibios pesados-- durante la jornada del martes 26.

En este último fin de semana enmarcado en la época de riesgo medio de incendios forestales en Andalucía, el Plan Infoca ha tenido que gestionar hasta cinco incendios, en concreto, en La Carolina (Jaén); Almáchar (Málaga); Pozoblanco (Córdoba); Jerez del Marquesado (Granada) y Gibraleón (Huelva), con once efectivos terrestres y por aire trabajando en el paraje Marismas del Burro.

El Infoca trabaja en la extinción de un incendio forestal declarado este domingo en Gibraleón (#Huelva) https://t.co/2KUe4dNdpn — Europa Press Andalucía (@EPAndalucia) May 31, 2026

DOTACIONES PARA AFRONTAR ESTE PERIODO

En contexto, para afrontar los focos de fuego en las ocho provincias, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía en funciones, Antonio Sanz, apuntó el pasado 11 de mayo en el Comité Asesor Regional del Plan Infoca que el dispositivo EMA cuenta con hasta 4.700 profesionales para atender todos los sucesos relacionados con los incendios forestales en este tramo donde el peligro se intensifica.

En esta línea, el consejero ha asegurado que este dispositivo dispondrá de una flota de vehículos pesados de extinción con 108 autobombas y once nodrizas, además de ocho nuevas unidades móviles cuya sustitución a las actuales ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros. Además, el Plan Infoca estrena la Unidad de Maquinaria Pesada formada por dos retroexcavadoras, dos góndolas y cabeza tractora, un tractor y todos sus complementos, así como 25 biotrituradoras, que irán incorporándose paulatinamente en el desarrollo de esta campaña.

Asimismo, los medios aéreos dispuestos para frenar el fuego en la comunidad andaluza en esta época de riesgo alto de incendios están compuestos por 43 aeronaves, tres más que en la campaña pasada. En cuanto al despliegue logístico, el Infoca se apoyará en 23 Centros de Defensa Forestal (Cedefo), once subcentros y tres bases de Brigadas de Refuerzo (Bricas).

Al hilo, la Junta ha precisado que este dispositivo cuenta con 186 puntos de vigilancia estratégica, 88 tomas de agua para helicópteros y diez pistas de aterrizaje --nueve de la Junta, una del Estado y tres privadas adicionales-- distribuidas por toda Andalucía. En cambio, el Gobierno central ha agregado que Andalucía cuenta con más de 400 efectivos pertenecientes al Segundo Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM II) de la UME, con base aérea en Morón de la Frontera (Sevilla).

Por otra parte, para afrontar este reto ambiental y meteorológico, la Junta ha precisado que todo el personal y todos los vehículos de EMA operan con la nueva Red Digital de Emergencias de Andalucía (REJA), plenamente desplegada, una red que ha contado con una inversión de 27 millones para blindar las comunicaciones por radio. Asimismo, el Plan Infoca también cuenta con la plataforma de gestión Fire Response --respuesta al fuego-- a la que está conectado todo el personal que opera en los incendios. Además, este plan cuenta con una web para seguir a tiempo real la información de los incendios forestales y dispone del sistema 'EsAlert'.

En suma, el consejero ha apuntado que, como cada año, "queda totalmente prohibido encender fuego para barbacoa incluso en áreas recreativas", aunque ha considerado que "el verdadero escudo contra el fuego no son las leyes ni la vigilancia, sino la responsabilidad de cada uno de nosotros", puesto que ha cifrado en un 94 por ciento los incendios está la mano del hombre y "un cuarto de ellos son intencionados".

De este modo, ha pedido "máxima responsabilidad y cautela" y llamar al 112 si "ves una sola columna de humo", al tiempo que ha agradecido al dispositivo del Plan Infoca, a la Agencia de Emergencias y a los Cuerpos y Fuerzas del Estado "por protegernos".