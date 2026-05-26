Retirados al anochecer los medios aéreos del incendio de Almonte (Huelva) mientras 125 efectivos continúan trabajando

Incendio en el paraje del Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva). - INFOCA

HUELVA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los diez medios aéreos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) desplegados en el incendio declarado el pasado domingo en el paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva), dentro del Parque Nacional de Doñana, se han retirado al caer la noche. No obstante, siete autobombas y 125 efectivos continúan trabajando sobre el terreno para lograr la estabilización del fuego.

Según ha informado el Plan Infoca a través de su cuenta en la red social 'X', consultada por Europa Press, durante la jornada de este martes se incorporaron a las labores de extinción un total de diez aeronaves: cinco helicópteros --tres pesados y dos semipesados--, cuatro aviones anfibios pesados y un avión de coordinación y observación (ACO) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

De la misma manera, en la zona han trabajado también 130 bomberos forestales, cinco técnicos de Operaciones, TOP, el director del Centro Operativo Provincial, así como agentes medioambientales y celadores y siete vehículos autobombas.

INCENDIO CONFINADO

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, se ha mostrado confiado en los avances que el Infoca está realizado para estabilizar "cuanto antes" el incendio, que se encuentra confinado y que "ya tiene un perímetro de más de 300 hectáreas, aunque no todas ellas calcinadas". Además, ha apuntado las "dificultades" por el viento y a "las complicaciones" para poder entrar en la zona.

El consejero ha explicado que este incendio sigue confinado y actúa "principalmente" sobre los flancos izquierdo y derecho en el eje central, "que prácticamente se ha convertido ya casi en la cola del incendio". "El incendio además se va a desarrollar y se va a extender a marisma y a playa. Es decir, no tiene capacidad de las derivaciones y cuando yo les hablo del flanco derecho y el flanco izquierdo, el flanco derecho es marisma y el flanco izquierdo es playa, duna y playa. Con lo cual, la derivación que pudiera extenderse es hacia zona donde incluso terminará perdiéndose el incendio", ha remarcado.

En cuanto a la "intencionalidad" del incendio, el consejero ha reiterado que "todo apunta a que es intencionado" por "las características, por la hora, por el día y la zona, en la que hay varios incendios". "Todo es muy raro y por eso nos lleva no a concluir, sino a interpretar que estemos hablando de un incendio intencionado", ha aducido.

Por su parte, la Estación Biológica de Doñana-CSIC ha mostrado este martes su "preocupación" por la situación en el Parque Nacional de Doñana con un incendio que "afecta principalmente a las dunas y corrales de Marismillas", en el sector suroeste de Doñana, una zona de "enorme valor ecológico" y "clave" para la biodiversidad.