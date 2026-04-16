La madre del preso cordobés en Guinea Ecuatorial, de 83 años, deja de tomar su medicación y hará huelga de hambre

Archivo - Javier Marañón, natural de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), a la izquierda, y el granadino David Rodríguez, a la derecha, ambos en prisión en Guinea Ecuatorial desde principios de 2025 por un supuesto caso de corrupción del que se han desvincula - LAURA MARAÑÓN - Archivo

CÓRDOBA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La madre de Javier Marañón Montero, el cordobés encarcelado en Guinea Ecuatorial junto al granadino David Rodríguez Ballesta desde enero de 2025 por un proyecto de la televisión digital terrestre, ha dejado de tomar su medicación hace varios días y ha anunciado que hará huelga de hambre desde el día 22 de abril, cuando se cumplen 15 meses desde que fueron detenidos ambos y teniendo en cuenta que ella tiene 83 años de edad.

Así lo ha confirmado el hijo de Carmen Montero y hermano de Javier, Aarón Marañón, quien ha detallado que cuando estuvieron el día 25 de marzo en el Congreso ambas familias les recibieron varios diputados de distintos grupos parlamentarios y unos les comentaron que "iban a hacer una propuesta al Gobierno para ayudar a los dos trabajadores y otro grupo dijo que iban a intentar llevarlo a las autoridades de Exteriores de la Comisión Europea para que actuasen".

Sobre la situación de los dos detenidos, ha explicado que "no hay ninguna novedad", de manera que "siguen incomunicados, no reciben visitas de la familia" que tiene su hermano allí, "ni de los amigos de David desde que entraron en la cárcel y tampoco los puede visitar su abogado desde que están en prisión".

Además, ha remarcado que "no hay fecha prevista de juicio, no hay ninguna previsión de otro tipo de solución para ellos y ni sus condiciones mejoran y nadie ha conseguido nada efectivo", de ahí que haya lamentado que "la perspectiva es que todo siga igual, a no sé que alguna autoridad o administración consiga algo efectivo".

MÁS DE 60.000 FIRMAS

Hace menos de un mes las familias de ambos se concentraron a las puertas del Congreso de los Diputados y registraron en el Ministerio de Exteriores las más de 60.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org para pedir al Gobierno de España que "intervenga con urgencia y de forma directa" para conseguir la libertad de los dos, presos en la cárcel de Black Beach.

Así, aseguraron que fueron "a reclamar la ayuda al Ministerio, al Gobierno, a la Casa Real, al Vaticano, a quien sea, para que ayude a traerlos de vuelta", según explicó Laura, hermana de Javier Marañón, en declaraciones a Europa Press, en el marco de la entrega de firmas.

Los familiares han pedido al Gobierno que "negocie" y haga "lo que tenga que hacer para traerlos" y ha dado las gracias a las más de 60.000 personas que "se han volcado" apoyando su petición. "Esta lucha no cesa hasta que Javier y David estén de vuelta. Por favor, seguid compartiendo, seguid firmando", reclamó.

SIN RESPUESTA DEL VATICANO NI DE LA CASA REAL

De forma paralela, los familiares enviaron sendas cartas a la Casa Real y a la Nunciatura en España para que intercedan por ellos, incluso pidiendo al Papa León XIV que no haga escala en Guinea Ecuatorial la próxima semana durante su gira por África, si no les liberan.

En concreto, en la misiva dirigida al Papa León XIV, los familiares le solicitaron que, si lo estima oportuno, pueda "interesarse" por la situación de David y Javier durante su visita al país en el marco de su viaje a África o "trasladar a las autoridades competentes la importancia de encontrar una solución humanitaria a su caso". Incluso, le propusieron "descartar dicha visita en caso de no ser atendidas sus peticiones".

Asimismo, en la carta dirigida al Rey Felipe VI, le pidieron que traslade al Pontífice "la dramática situación" de sus familiares para que "se interese personalmente por su caso o que inste a las autoridades guineanas a resolver su situación y garantizar su liberación". Precisamente, el Rey se reunió una semana antes de la concentración con León XIV en una audiencia privada en el Vaticano, aunque no trascendió el contenido de la conversación, que se prolongó durante 50 minutos.

Los familiares de los españoles detenidos consideran que la intervención moral de "una figura de la autoridad espiritual y humanitaria" como la del Papa podría contribuir "de forma decisiva" a proteger la vida de David y Javier.

"SON TRABAJADORES INOCENTES"

Según explican en la petición, Javier y David fueron arrestados tras acudir a una reunión con autoridades locales en relación con un proyecto de televisión digital terrestre en el que trabajaban para la empresa concesionaria como técnico y administrativo respectivamente.

"Son trabajadores inocentes que están pagando por los actos de otros", asegura Laura en la petición, al tiempo que añade que David y su hermano Javier "pueden morir si no se actúa ya". Según precisa, las condiciones en las que se encuentran son "inhumanas", aislados, sin atención médica, sin acceso a medicinas ni a comida adecuada.

Las familias recuerdan que en julio de 2025 fueron a pedir amparo al Parlamento Europeo y tras ser debatido en pleno, este aprobó en octubre una resolución denunciando las "inaceptables" condiciones de detención y reclamando que se garantice su bienestar y el respeto de sus derechos, en particular el derecho a un juicio justo, así como a asesoramiento jurídico y atención médica. Si bien, lamentan que "no ha habido ningún resultado".