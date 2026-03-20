Más de la mitad de las entidades locales andaluzas no remitió información de contratos en 2023, según Cámara de Cuentas

Archivo - Imagen de archivo del nuevo logotipo de la Cámara de Cuentas de Andalucía. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de las entidades locales andaluzas no ha remitido la información obligatoria sobre contratación a la Cámara de Cuentas de Andalucía en los ejercicios 2022 y 2023, según el informe sobre la revisión de contratos del sector público local andaluz elaborado por este órgano, que advierte además de incumplimientos en plazos, falta de documentación y deficiencias en los expedientes enviados.

La fiscalización, incluida en el Plan de Actuaciones de 2024, tiene como objetivo evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas en materia de contratación por parte de las entidades que integran el sector público local andaluz.

El informe señala que el bajo nivel de remisión de información ha impedido realizar un análisis global de la actividad contractual del conjunto de entidades locales, limitando el estudio a aquellas que sí enviaron datos antes del cierre del trabajo de campo, a 1 de diciembre de 2024.

En concreto, en el ejercicio 2022 un total de 431 entidades locales --el 48,26% del total-- no remitieron la información obligatoria, mientras que en 2023 la cifra ascendió a 489 entidades, lo que supone el 54,76% del censo.

Asimismo, la Cámara de Cuentas detecta que no se remitieron 156 expedientes de contratos correspondientes a 2022 ni otros 190 de 2023, pese a que su naturaleza y cuantía obligaban a ello según la normativa vigente.

En relación con los expedientes que sí fueron remitidos, el informe detecta importantes incumplimientos de plazo. En 2022 se enviaron 673 expedientes, de los cuales solo 404 cumplieron el plazo legal, lo que implica que el 40% se presentó fuera de tiempo.

Para 2023, la situación mejora parcialmente, aunque aún persisten incumplimientos, ya que de los 749 expedientes remitidos, 552 lo hicieron dentro del plazo establecido, lo que supone que un 13% incumplió los tiempos legales.

Además, la Cámara de Cuentas de Andalucía advierte de deficiencias en la documentación aportada, como la ausencia de firma electrónica en 60 expedientes de 2022 y 66 de 2023, así como la falta de documentos esenciales como pliegos, propuestas de adjudicación o justificación del contrato en varios casos.

El informe también pone el foco en la remisión de las relaciones anuales de contratos, donde se detecta un alto grado de incumplimiento.

En 2022, el 71,33% de las entidades locales no remitió en plazo esta información, mientras que en 2023 el porcentaje se elevó hasta el 81,08%, lo que evidencia un empeoramiento en el cumplimiento de esta obligación.

Entre las entidades que sí cumplieron, se registraron 89.236 contratos en 2022 por un importe superior a 1.705 millones de euros y 78.279 contratos en 2023 por más de 1.560 millones, si bien el informe señala discrepancias tras las correcciones realizadas.

En cuanto a las incidencias contractuales, en 2022 se remitieron 65 expedientes por un importe superior a 103 millones de euros de los cuales solo 44 se presentaron en plazo.

Para 2023, se registraron 27 expedientes de incidencias por valor de más de 24 millones de euros, con 20 remitidos dentro del plazo legal, aunque el análisis detecta inconsistencias en parte de la información aportada.

En ambos ejercicios, la Cámara de Cuentas concluye que se han incumplido diversas obligaciones establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público en relación con la remisión de información.

Ante esta situación, la Cámara de Cuentas de Andalucía recomienda reforzar la remisión de información contractual y mejorar su calidad, instando a las entidades locales a cumplir los plazos y procedimientos establecidos.

Entre las medidas propuestas, destaca la necesidad de reforzar la formación del personal, garantizar el uso de firma electrónica en la documentación remitida y corregir los errores detectados en la información enviada.

Asimismo, propone que los órganos de control interno incorporen actuaciones específicas sobre estas obligaciones en sus planes anuales, y que las administraciones competentes doten de más medios materiales y humanos a las entidades locales.

El informe también plantea la necesidad de impulsar acciones de sensibilización sobre la obligación de rendición de cuentas en materia de contratación pública.

Además, insta al Parlamento de Andalucía a tener en cuenta estos incumplimientos antes de autorizar nuevas operaciones de crédito a largo plazo destinadas a financiar inversiones por parte de las entidades locales.