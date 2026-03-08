Montero afirma que "el futuro nos pertenece" y que seguirán "removiendo obstáculos" para lograr la igualdad real

La secretaria general del PSOE de Andalucía, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha personado este domingo, 8 de marzo, en la manifestación por el Día de las Mujeres, donde ha asegurado que "el futuro nos pertenece" y que seguirán "removiendo los obstáculos que impiden la igualdad real entre hombres y mujeres".

En atención a los medios en la Plaza Nueva hispalense al comienzo de la manifestación del 8M, la ministra de Hacienda ha reivindicado que miles de mujeres han salido a la calle para "gritar que necesitamos seguir avanzando en derechos", mientras que ha asegurado que lo hacen con "ilusión y esperanza" y con el convencimiento de que entre todos "e eliminarán los obstáculos que aún impiden la igualdad real".

En concreto, la secretaria general del PSOE-A ha detallado que la desigualdad se traduce en "obstáculos en el mundo laboral, donde (las mujeres) estamos ocupando las posiciones más precarias del mercado laboral", motivo por el que ha valorado que la subida del mínimo interprofesional o la reforma laboral es "tan importante".

"Necesitamos avanzar también en las pensiones que cobramos", ha añadido la vicepresidenta primera del Gobierno", que también ha defendido que el Gobierno central "promovió el que hubiera un complemento de brecha para poder compensar las lagunas en la vida laboral que han tenido las mujeres".

En suma, ha apostillado que "tenemos motivos e sobra" para estar en la calle, a sabiendas de que "nos queda mucho por conquistar", pero lo harán "motivadas por todo lo que van a conseguir".

Asimismo, Montero ha incidido en que "lo más importante" y que conlleva "un dolor importantísimo" es que "nos amanecemos algunos días con nuevos asesinatos por violencia machista", todos temas "fundamentales" para salir a la calle. No obstante, ha agregado que este año "tenemos un motivo más, y es que las mujeres decimos 'No a la guerra'".

'NO A LA GUERRA'

En esta línea, la secretaria general del PSOE-A y postulante a la presidencia de la Junta de Andalucía ha insistido en que las mujeres "promovemos que las soluciones a los conflictos sea dialogada y pacífica".

En este sentido, Montero ha asegurado que "en ningún caso" el Gobierno central va a autorizar la utilización de las bases para una guerra militar, "que es lo que tenemos en este momento".

En relación, ha concretado que también se manifiestan "por los derechos de las mujeres en Irán", y ha querido trasladar al respecto que "la guerra no soluciona nada, encarece el hogar y a la familia el precio de la cesta de la compra, provoca muerte y dolor" y utiliza a las mujeres "como un arma de guerra".