Montero reprocha al PP falta de "diligencia" de la Junta ante el "colapso" de los cribados de cáncer de mama

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparece ante la Comisión de Hacienda, en el Senado, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID/SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado este miércoles la falta de "diligencia" que, a su juicio, ha evidenciado el Ejecutivo andaluz del PP-A de Juanma Moreno ante el "colapso" detectado en el programa de cribados de cáncer de mama de la sanidad andaluza.

La también candidata socialista a la Junta en las próximas elecciones andaluzas ha trasladado esta crítica al vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral del PP, y exconsejero andaluz de la Presidencia, Elías Bendodo, en respuesta a una pregunta suya en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados.

María Jesús Montero ha aludido además con estas declaraciones a informaciones publicadas en el diario 'El País' que apuntan a que radiólogos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla advirtieron a la Junta de Andalucía de los problemas que se estaban detectando con el funcionamiento de dicho programa antes de que fueran denunciados públicamente y el asunto saltara a los medios de comunicación.

De este modo, la vicepresidenta primera del Gobierno ha aprovechado el final de su respuesta a Bendodo para reprocharle que en el Ejecutivo andaluz no han sido "diligentes" con "el cribado del cáncer de mama", y en ese punto ha preguntado al diputado y vicesecretario 'popular' si es verdad que "en más de dos ocasiones los radiólogos de Virgen del Rocío les alertaron del colapso del servicio" de dicho programa.

Previamente, la vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, también ha aludido este miércoles a dicha cuestión, en su caso a través de su perfil de la red social X, donde ha incidido en denunciar que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "sabía y no hizo nada" ante el "sufrimiento de miles de mujeres" afectadas por fallos en el cribado de cáncer de mama, al hilo de dicha información acerca de que desde Radiología del Hospital Virgen del Rocío se emitió un segundo informe alertando del "colapso" por falta de personal que desde la Junta no se solventaba.

"No hay consejero tramposo ni presidente cínico ni propaganda que tape la responsabilidad del Gobierno andaluz en esta tragedia", ha advertido María Márquez, quien ha avisado de que desde el PSOE-A no van a "parar hasta saber la verdad".

De igual modo, la portavoz parlamentaria socialista ha señalado que su grupo va a defender este jueves en comisión de Sanidad en la Cámara andaluza una proposición no de ley (PNL) que plantea que la Junta se persone en las investigaciones judiciales que se deriven de las denuncias del cribado del cáncer de mama "igual que ha hecho" con la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba).

"Todas las víctimas deben ser iguales", ha reivindicado en esa línea María Márquez, quien ha lamentado el "mal trato" del Gobierno del PP a mujeres de la asociación Amama que alertaron del colapso en los cribados de cáncer, con "persecuciones" para "intentar tapar su culpa" en esta crisis sanitaria, según ha reprochado la dirigente socialista.