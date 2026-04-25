Normalidad en las primeras horas del Plan del Cerro 2026 en la romería de la Virgen de la Cabeza en Jaén

Operativo de emergencias deplegado por el Plan del Cerro 2026. - 112 ANDALUCÍA

JAÉN 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La "normalidad" y la ausencia de incidencias destacadas marcan las primeras horas de activación del Plan del Cerro 2026, el dispositivo que se pone en marcha para garantizar la seguridad de los peregrinos, el bienestar animal y la conservación del medio ambiente, además de para atender cualquier situación de urgencia o emergencia durante la celebración de la romería de la Virgen de la Cabeza.

Según ha informado en una nota la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, las comitiva de Andújar marcha ya según los horarios previstos y sin incidentes destacados hasta el momento.

Así, a las 07,00 horas ha partido hacia el cerro del Cabezo el primero de los diez carruajes de Andújar y a las 07,30 horas lo ha hecho la primera de las 181 carretas que este año forman esta comitiva. Por su parte, la Cofradía Matriz ha iniciado su camino a las 07,45 horas y la caballería, a las 09,50 horas. En el caso de Marmolejo, sus 38 carretas han iniciado el paseíllo por las calles de la localidad a las 10,30 horas tal y como estaba previsto.

El Centro de Coordinación Operativa (CECOP-112) ha coordinado hasta el momento un total de 67 comunicaciones, desde las 12,00 horas del pasado viernes, momento en el que quedó activado el plan, hasta el momento.

La mayoría de las llamadas que ha recibido el 112 han sido consultas informativas (21), en su mayoría han sido por cuestiones relativas al seguimiento de las cofradías, peñas y caballería o controles de paso, seguida por cuestiones de tipo sanitario (17), así como incidencias de tráfico (14) y las propias de las grandes concentraciones (seis), entre otras.

El dispositivo sanitario, puesto en marcha por el Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, ha atendido desde el viernes a un total de 14 pacientes, de los que dos han tenido que ser evacuados al Hospital del Alto Guadalquivir de Andújar.

Identificación de personas y controles

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad tiene entre sus funciones la de velar por la seguridad del Puesto de Mando Avanzado (PMA), la del hospital, así como hacer labores de protección del medio ambiente y atención a los peregrinos que lo precisen, ya sean consultas informativas o de auxilio.

Los agentes de esta Unidad han realizado tres identificaciones a personas y ha realizado cinco controles a vehículos. Además, ha llevado a cabo dos actuaciones relativas a grandes concentraciones y ocho servicios de seguridad ciudadana y protección. Hasta el momento, la Unidad ha establecido 30 patrullas de vigilancia y control.

Por otro lado, el Comité de Operaciones, en el que están representados todos los grupos de acción que conforman el plan, tiene previsto reunirse en la tarde de este sábado para analizar los puntos más importantes del dispositivo de seguridad de cara al domingo, que será la jornada de mayor afluencia de público al Cerro con motivo de la misa y analizar cómo ha transcurrido la jornada de este sábado.

Este órgano tiene un carácter técnico y su objetivo principal es desarrollar la dirección operativa y la coordinación de los distintos efectivos implicados, para la mejor aplicación de las medidas de actuación necesarias.

INSTRUCCIONES A LA POBLACIÓN

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA 112) ha ofrecido una serie de instrucciones a la población para evitar situaciones de emergencia y peligro durante la romería y poder disfrutar así de la celebración, respetar el medio ambiente y garantizar el bienestar animal.

El primer consejo es, ante una situación de emergencia, mantener la calma y llamar lo antes posible al teléfono 112, responder a todas las preguntas que realice el gestor y decir qué ocurre y dónde está pasando. Si la persona que sufre la situación de emergencia forma parte de alguna de las comitivas es importante ofrecer el número y posición de la caravana (los puntos de encuentro sanitario son de utilidad para localizar bien la zona).

Los peregrinos deben llevar vestido y calzado cómodo, adecuados a las condiciones meteorológicas y al terreno. Además, han de cumplir y respetar los horarios establecidos por la organización, seguir los itinerarios marcados y hacer el trayecto mejor en grupo que solos.

Si se desplazan en cualquier tipo de vehículo lo deben hacer siempre a una velocidad moderada y adecuada al terreno por el que estemos circulando, sin haber bebido alcohol o haber tomado sustancias que puedan alterar nuestra consciencia. El margen derecho del camino es por donde deben de circular las carretas, de esta forma se puede dejar paso a los vehículos de emergencia si fuera necesario; si en el trayecto hay tramos donde hay que transitar por el margen izquierdo, se debe indicar a las carretas para evitar bloqueos de los vehículos asistenciales.

El terreno en el que se celebra la romería presenta lugares de difícil acceso para los vehículos de emergencia, por ese motivo, si la situación de urgencia se produjera en uno de estos puntos, se debe informar de la incidencia, del lugar donde ha ocurrido y seguir las instrucciones que se ofrezcan por teléfono paso a paso, hasta que la ayuda sanitaria o el equipo de rescate se persone en el lugar.

Las personas que peregrinen y sufran una enfermedad crónica tienen que llevar con ellos su medicación habitual; por otro lado, cada carreta debe contar con un botiquín que contenga los elementos más básicos (vendas, desinfectantes, gasas, tiritas, etcétera).

Con respecto al cuidado animal, el EMA 112 ha recordado a la población que hay que tratar a los animales con respeto, ofrecerles una alimentación adecuada, atención veterinaria, descanso y procurarles cuidados higiénico sanitarios. Bajo ninguna circunstancia debe someterse a un animal a un esfuerzo excesivo, inapropiado, ni abandonarlo.

Otro de los objetivos marcados en el Plan del Cerro es el cuidado del Medio Ambiente, no en vano, esta celebración se realiza en el Parque Natural de la Sierra de Andújar, en pleno corazón de Sierra Morena. La basura debe de quedar siempre recogida y depositada en los lugares habilitados para ello, no tirar colillas o cualquier otro elemento que pueda producir un fuego en el monte. Si se produce un incendio, se debe avisar al teléfono 112 y, si existe posibilidad, intentar apagarlo con un extintor, agua o tierra.

Asimismo, ha recordado que si la gestión de la emergencia supone la movilización de un helicóptero no las personas presenten no deben hacer saludos o movimientos que puedan confundir al piloto y se respetará el perímetro de aterrizaje y despegue. Además, no se debe acercar a menos de 500 metros de la zona, ya que la fuerza del viento puede desplazar piedras u otros elementos que pueden provocar lesiones.