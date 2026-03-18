El PP ve a Montero "rumbo al matadero electoral de Andalucía" y le sugiere "alejarse del activo tóxico" Pedro Sánchez

El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España) - Gustavo Valiente - Europa Press

SEVILLA/MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en el Congreso Elías Bendodo ha retado este miércoles a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a comprometerse a dejar su escaño en la Cámara Baja cuando se convoquen las elecciones autonómicas en Andalucía a las que concurrirá como candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta y le ha recomendado "alejarse del activo tóxico" Pedro Sánchez porque de lo contrario "le irá muy mal" en esos comicios.

Bendodo ha lanzado estos mensajes a Montero durante la sesión de control en la que previamente el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha advertido a la vicepresidenta primera del Gobierno de que "está con las maletas ya en las puertas del Ministerio rumbo al matadero electoral de Andalucía", donde le espera un "batacazo en las urnas", y la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, le ha garantizado que en el PP "celebraremos sin ninguna duda la derrota" de su candidatura en Andalucía.

"Ahora sí que ya va llegando la hora. Después de lo que ha pasado en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León, especialmente a los candidatos sanchistas, ahora es su turno", ha iniciado Bendodo su intervención para añadir a continuación que "los socialistas inteligentes, que los hay, se habrán dado cuenta que al candidato de Castilla y León le ha ido un poquito mejor que a los candidatos de Extremadura y Aragón porque es el menos sanchista de todos".

En este sentido, el también exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía ha sugerido a Montero alejarse del "activo tóxico porque le va a ir muy mal en Andalucía" antes de pedirle que aclare si antes de dejar el Gobierno para concurrir a las autonómicas va a presentar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) "como lleva prometiendo año tras año".

En su primera respuesta, Montero se ha limitado a criticar el "tono" y la "forma de hacer oposición" de Bendodo actuando "por encima del bien y del mal y evaluando a los que somos inteligentes o somos torpes", ante lo que el diputado del PP le ha reprochado que no conteste a una pregunta directa antes de volver a advertirle sobre sus malas expectativas electorales en Andalucía.

"¿DEJARÁ EL ACTA CUANDO SE CONVOQUEN LAS ANDALUZAS? ¿SÍ O NO?"

"No soy yo el que dice que usted va a perder. Es usted misma diciendo que va a mantener el acta de diputada cuando pierda las elecciones en Andalucía. Denos un titular. María Jesús Montero dejará el acta de diputada cuando se convoquen las elecciones en Andalucía. ¿Es usted capaz de hacer eso? Sí o no", ha asegurado Bendodo, que también ha emplazado a la ministra de Hacienda a "llevar medidas" al Consejo de Ministros extraordinario del próximo viernes para "paliar" los efectos de la "cancelación" de la conexión directa del AVE Málaga-Madrid, sobre la que "hasta ahora no ha dicho ni pío".

En su turno final, Montero ha replicado a Bendodo, igual que afecta la falta de conexión directa con Madrid por AVE, "también están afectando a la provincia de Málaga las cien carreteras, que es responsabilidad de la Junta de Andalucía, y que mantiene también incomunicada al conjunto de la provincia".