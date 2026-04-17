Prisión provisional para el presunto autor de los disparos contra un colegio de Granada que hirió a escolares

Archivo - Imagen de recurso de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

GRANADA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 40 años detenido por la Policía Nacional como presunto autor de los disparos con una carabina de aire comprimido contra un centro escolar de Granada en el que hirió de forma leve a dos escolares ha entrado en prisión provisional.

Así lo han señalado fuentes del caso consultadas por Europa Press, toda vez que en la tarde de ese pasado jueves el detenido pasó a disposición judicial.

Cabe recordar que los hechos ocurrieron el pasado martes cuando en torno a las 11,00 horas, una persona, presuntamente con una carabina de aire comprimido, disparó perdigones contra la fachada de un colegio en el distrito granadino de La Chana. Algunos de ellos penetraron por una ventana y alcanzaron a los dos estudiantes.

En concreto, uno de los menores resultó herido en la cara y el otro en la espalda. Agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar y comprobaron que ambos se encontraban fuera de peligro, ya que los disparos se realizaron "a larga distancia" y no provocaron lesiones graves.

La UPR llevó a cabo una inspección ocular en la zona y constató la ausencia de casquillos, al tratarse de perdigones que se desintegran con la propia pólvora. Desde entonces, el Grupo de Homicidios se hizo cargo de la investigación.

Un día después, el pasado miércoles, la Policía Nacional informó de la detención del presunto autor del suceso sobre las 13,00 horas. El cuerpo explicó que el hombre habría disparado contra los menores "motivado por enemistad con los niños del colegio, ya que estos insultaban y se reían de su familia, según manifestaciones realizadas por el presunto autor".