PSOE-A reúne en Cádiz a su Comité Director para validar sus listas lideradas por Montero con seis caras nuevas

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, interviene ante el Comité Director del partido en San Juan del Puerto (Huelva). (Foto de archivo). - MIGUEL ÁNGEL JUNQUERA/PSOE-A - Archivo

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE andaluz que lidera María Jesús Montero como secretaria general reúne este viernes en Cádiz su Comité Director, máximo órgano de la federación entre congresos, para validar las listas a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo que previamente han ido diseñando las asambleas locales y agrupaciones provinciales, y que contemplan seis caras nuevas entre sus ocho cabezas de lista respecto a los anteriores comicios del 19 de junio de 2022.

De esta manera, según los nombres propuestos este pasado miércoles por las comisiones ejecutivas provinciales, sólo repiten como números uno en relación a la anterior cita con las urnas la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, por Huelva, y el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, por dicha provincia. La candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, encabezará la lista por Sevilla.

Tras las reuniones de las direcciones provinciales, el camino hacia la aprobación definitiva de las listas incluye también este viernes reuniones de la Comisión Regional de Ética, la Comisión Regional de Listas y la Comisión Ejecutiva Regional. La ratificación definitiva correrá a cargo de la Comisión Federal de Listas.

La reunión del Comité Director está convocada para este viernes a las 17,00 horas en el Parador de Cádiz, e incluirá una intervención abierta a los medios de comunicación de la secretaria general y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, quien este jueves se congratulaba de la "normalidad democrática" con la que, a su juicio, se ha desarrollado el proceso de elaboración de listas, si bien abría la puerta a que por parte de los órganos regionales que deben validarlas se produzca "alguna ligera modificación" en el orden de los nombres propuestos por las ejecutivas provinciales.

María Jesús Montero toma el relevo del actual portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, como aspirante a la presidencia del Gobierno andaluz y como cabeza de cartel por la provincia de Sevilla, al frente de una lista en la que el secretario de Organización de los socialistas sevillanos, Rafael Recio, será el número dos tras haber sido portavoz adjunto del grupo parlamentario en la legislatura recién acabada.

En Almería, será el secretario de Organización del PSOE provincial, José Nicolás Ayala, quien encabece la candidatura socialista, que en 2022 lideró el por entonces secretario provincial, Juan Antonio Lorenzo, mientras que como número dos concurrirá la portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital almeriense, Fátima Herrera.

En Cádiz, el número uno de la candidatura socialista propuesto por la dirección provincial es el secretario de Organización del PSOE gaditano, Juan Cornejo, quien sustituye así como cabeza de lista a la expresidenta de la Diputación de Cádiz y exalcaldesa de Sanlúcar de Barrameda Irene García, quien lideró la candidatura provincial socialista en los comicios de 2022, tras los que ha ejercido como vicepresidenta segunda del Parlamento andaluz en la duodécima legislatura.

Por detrás de Juan Cornejo figura en la lista que ha salido de la Ejecutiva provincial gaditana la portavoz socialista en Algeciras y parlamentaria Rocío Arrabal como número dos, y el también diputado autonómico y coordinador del área de Comunicación Política y Formación de la Ejecutiva del PSOE-A, Fernando López Gil, como número tres.

La alcaldesa del municipio cordobés de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, liderará la lista de los socialistas por la provincia de Córdoba en los próximos comicios andaluces, ocupando el lugar que en los comicios de 2022 fue para la exalcaldesa de la capital cordobesa Isabel Ambrosio, mientras que como número dos concurrirá el portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales.

En Granada, concurrirá como 'número uno' la secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano, quien sucede como cabeza de cartel a quien fuera secretario de Organización del PSOE-A y alcalde de Maracena Noel López. Le siguen en la lista como número dos el diputado provincial, portavoz del PSOE de Andalucía y exalcalde de Granada, Paco Cuenca, y en el puesto número tres la parlamentaria andaluza María Ángeles Prieto.

En el caso de Jaén, el presidente de la Diputación Provincial y exsecretario general de los socialistas jiennenses, Paco Reyes, encabezará la lista del PSOE, que en las elecciones de 2022 contó como número uno con la que fuera portavoz parlamentaria, Ángeles Férriz, quien también concurrirá a los comicios del 17 de mayo, pero como número dos por esta circunscripción.

En cambio, repite como cabeza de lista la actual vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria en el último tramo de la legislatura recién terminada, María Márquez, quien volverá a ser la 'número uno' por Huelva, precediendo en la lista al secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A, Mario Jiménez, quien también ha sido diputado autonómico en la legislatura recién finalizada.

Finalmente, también se mantiene como 'número uno' respecto a las elecciones de 2022 el parlamentario Josele Aguilar al frente de la candidatura por Málaga, donde concurrirá de número dos la portavoz del PSOE malagueño, Ana Villarejo.

PRESENCIA DE AFINES A SUSANA DÍAZ EN PUESTOS DE SALIDA

Las listas aprobadas por las ejecutivas provinciales incluyen en puestos de salida a militantes con responsabilidades destacadas durante la etapa de la ahora senadora Susana Díaz al frente de la Junta, como el exconsejero de Agricultura Rodrigo Sánchez Haro como número 3 por Almería; la exsecretaria provincial del PSOE de Sevilla Verónica Pérez como número cinco por esta provincia; o el exviceconsejero de Presidencia y actual secretario de Comunicación Política y Formación del PSOE-A Fernando López Gil.

Josele Aguilar es el único secretario provincial del PSOE que figura en las listas al Parlamento andaluz, toda vez que han quedado fuera de las candidaturas la líder provincial en Córdoba, Rafi Crespín, que se postuló públicamente para el puesto esta misma semana, y sus homólogos en Granada, Pedro Fernández, y Almería, José María Martín, cuyas candidaturas les hubieran forzado a dejar sus actuales responsabilidades institucionales como delegado del Gobierno en Andalucía y subdelegado del Gobierno en Almería, respectivamente.

En el caso de Jaén, la presencia de Francisco Reyes al frente de la candidatura al Parlamento andaluz abre la puerta al relevo en la Diputación Provincial, mientras que en Málaga la inclusión del actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Daniel Pérez, como número tres también deja vía libre para un cambio en la candidatura a las próximas elecciones municipales.