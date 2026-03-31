Afectado por humo un hombre de 79 años al incendiarse una casa en Olivares (Sevilla)

Archivo - Bomberos de la Diputación de Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

OLIVARES (SEVILLA), 31 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 79 años ha resultado afectado por inhalación de humo al registrarse este martes un incendio en una vivienda del la localidad sevillana de Olivares.

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, varias personas han pedido ayuda 112 sobre las 17,10 horas, informando de un incendio en una casa en la calle Don Obdulio Méndez e indicaban que podía haber una persona atrapada en su interior.

La sala coordinadora activó a los bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil que se desplazaron hasta las inmediaciones.

Los operativos de emergencia desplazados al lugar del suceso han confirmado al 112 que un varón de 79 años ha sido rescatado del interior del inmueble y ha sido evacuado al hospital San Juan de Dios de Bormujos afectado por inhalación de humo.