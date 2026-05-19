Alcalá de Guadaíra (Sevilla) reclama un pediatra en centro de salud del Campo de las Beatas y pide refuerzo a la Junta

La delegada de Salud Pública del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Lidia Ballesteros. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

La delegada de Salud Pública del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Lidia Ballesteros, ha puesto el foco en la "falta" de un pediatra en el centro de salud del Campo de las Beatas, y ha subrayado la necesidad de que la Junta de Andalucía refuerce los recursos de la sanidad pública, "especialmente para una zona que está experimentando un crecimiento masivo para la que el centro se ha quedado pequeño".

Ballesteros, que ha mantenido una reunión con la dirección del centro para conocer de primera mano esta situación trasladada por los vecinos, ha destacado el trabajo del equipo sanitario y el esfuerzo de los profesionales implicados para garantizar la continuidad del servicio y la atención a la ciudadanía, según ha informado el Consistorio en una nota.

En este sentido, ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los vecinos, ya que "ante la marcha inesperada de uno de los dos pediatras que atienden en este centro y las primeras incidencias en la atención, los pediatras de Alcalá y de municipios cercanos están reajustando los turnos y atendiendo a la población".

No obstante, pese a reconocer el esfuerzo e implicación de los profesionales sanitarios, la delegada ha vuelto a poner el acento en una situación que, según señala, se ha repetido en los últimos años en la barriada por parte de la Consejería de Sanidad.

En este sentido, ha puntualizado que "desde el Gobierno local nos unimos siempre a los vecinos y seguimos comprometidos con el seguimiento de la situación y con la defensa de una atención médica digna y de calidad para todos los alcalareños ante la administración autonómica, que es la que tiene las competencias en Sanidad".