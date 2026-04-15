Alcalá (Sevilla) cerrará el ciclo 'Sevilla Flamenca 2026' con María Terremoto, Caracafé Petete y la Fundación Alalá

Evento 'Sevilla Flamenca 2026' en Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha informado de que la ciudad cerrará el 15 de noviembre el circuito 'Sevilla Flamenca' 2026, un ciclo organizado por la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, y en colaboración con la Federación Provincial de Sevilla de Entidades Flamencas que recorrerá 14 peñas flamencas de la provincia en otoño de este año.

Según ha informado el Consistorio en una nota, Alcalá de Guadaíra contará en el mes de noviembre con la actuación de Gloria del Rosario, el viernes 13 de noviembre en la Peña Flamenca El Arrabal, y también acogerá el cierre de esta edición el domingo 15 de noviembre en el Teatro Riberas del Guadaíra con María Terremoto, Caracafé, Petete y los niños de la Fundación Alalá.

El acto de presentación de esta edición ha contado con la participación del delegado municipal de Cultura, Christopher Rivas, del vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans; la presidenta de la Federación Provincial de Sevilla de Entidades Flamencas, Concha Prieto; y el vicepresidente de esta entidad, Manuel Macías.

En este sentido, Rivas ha destacado que el conjunto de espectáculos "apuesta por las grandes obras y actuaciones para ofrecer a los vecinos y vecinas de Alcalá los mejores espectáculos flamencos".