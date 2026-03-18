'Alcalá suena a Carnaval' amplía su aforo con 500 localidades y suma al cartel agrupaciones finalistas en Cádiz

Cartel de 'Alcalá suena a Carnaval' de Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado este miércoles que ha ampliado a 2.000 localidades el aforo del evento 'Alcalá suena a Carnaval' del próximo 10 de abril en la explanada del Auditorio Riberas del Guadaíra. El delegado municipal de Cultura, Christopher Rivas, ha enmarcado que las entradas del gran concierto están a la venta con el aforo ampliado, "lo que dará la oportunidad a muchas más personas a presenciar un concierto único por la participación de agrupaciones con autores de nuestra tierra que este año han hecho historia en el Carnaval de Cádiz".

Según ha informado el Consistorio en una nota, el evento amplía horarios y cartel de agrupaciones participantes. Así, a la chirigota 'Ssshhhhh!', la comparsa alcalareña 'El Patriota' y el coro 'ADN', ganadoras del primer, tercer y cuarto premio en Cádiz, se suman otras agrupaciones finalistas en el Concurso de Carnaval de Alcalá, como Los Malarecogía y La Juguetería, "lo que nos permitirá proyectar talento local al tratarse de un evento de referencia en el Área Metropolitana de Sevilla, y de gran capacidad", ha explicado Rivas.

De esta forma, los horarios se ampliarán y el concierto comenzará a partir de las 18 horas. Las entradas están ya disponibles en el portal de venta de entradas giglon.com. El delegado de Cultura del Consistorio alcalareño ha destacado el gran evento propuesto para pasar una tarde-noche de Carnaval con lo mejor de las dos provincias. Asimismo, ha puntualizado que organizativamente el recinto cuenta con amplia experiencia en la acogida de conciertos multitudinarios de miles de personas.