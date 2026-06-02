Alcalá ultima los preparativos para su feria que arranca este miércoles con el alumbrado de 200.000 lámparas

Imagen de archivo del alumbrado de la Feria de Alcalá de Guadaíra - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ultima los preparativos en su recinto ferial, entre la fuente de Santa Lucía y el río Guadaíra, para el encendido del alumbrado que iluminará las fiestas del municipio con 200.000 lámparas desde este miércoles al domingo, 7 de junio.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el encendido de la Feria 2026 en el Recinto de San Juan vendrá precedido de un pasacalles infantil a partir de las 20,00h y un "gran desfile musical", mientras la Corporación Municipal con al alcaldesa, Ana Isabel Jiménez al frente, acompañada del presidente de la Asociación de Caseteros, el pregonero y el cartelista, aguardarán junto a la Portada para la prueba del encendido, a la media noche.

De esta manera, la alcaldesa accionará el mecanismo del encendido desde una pieza típica de pan de Alcalá y más de 200.000 luminarias de tecnología led darán luz a las fiestas, a lo que seguirá la interpretación de himnos, traca de fuegos y brindis inaugural en la Caseta Municipal para una posterior visita de las autoridades a las casetas de servicios de las fuerzas y cuerpos de prevención y seguridad.

Asimismo, este año la Feria contará con 89 casetas, y se supera la treintena de atracciones mecánicas. En total, entre atracciones mecánicas y los puestos en la calle Seguidilla, Portada y Tren de los Panaderos serán un total de 126.

El recinto de San Juan volverá a contará este año con dos tardes sin sonido en la calle del infierno "haciéndose eco de esta sensibilidad" para que las personas con trastorno del espectro autista "puedan disfrutar de las atracciones", concretamente el jueves, 4 de junio y viernes, 5 de junio, de 17,00 a 21,00 horas.

Igualmente, se mantiene el 'Día del Niño' el miércoles, 3 de junio, con precios más económicos para los cacharritos, así como el concurso de casetas que se celebrará el jueves a mediodía, entregando los premios a las casetas ganadoras a primera hora de la tarde de ese día en la Caseta Municipal.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD

En cuanto al operativo de tráfico, se mantienen las vías de evacuación por el inicio de Tren de los Panaderos y San Juan, y la organización de los 3 aparcamientos para turismos y el cuarto para motocicletas.

En relación a los transportes públicos, se mantienen en la misma línea de las paradas de taxis y de servicios de autobús urbano, además de la lanzadera desde el P2 hasta la rotonda junto al colegio Reina Fabiola.

Este año, como novedad, se habilitan autobuses gratuitos desde el distrito Centro-Oeste y desde los distritos Norte y Sur hacia la Feria, con frecuencia de paso cada 15 minutos y paradas exclusivas para ello.

Por otro lado, se repite el vallado y el servicio de vigilancia por el real y se ha remarcado que desde la hora de cierre de la música en las casetas, fijada para las 5,00 horas, al mantenimiento expedito de las vías de emergencias del propio recinto, la prohibición de verter agua a acercados, calzada, junto a las prohibiciones de venta ambulante por el recinto o de macetas de combinados de alcohol, entre otras cuestiones que serán vigilados por las fuerzas de seguridad.

Para ello, el recinto contará con más cámaras de seguridad y más puntos de luz en la zona de los cacharritos y aparcamientos, así como un espacio habilitado como cambiador para las personas con necesidades especiales en la zona de la Harinera, junto al punto sanitario.

Asimismo, se volverá a disponer de un Punto Violeta, situado junto a la Policía Local para asesorar y atender sobre la violencia de género. La Feria de 2026 culminará el domingo día 7 de junio con un espectáculo piro-musical donde se mezclarán los fuegos tradicionales y la música más actual, que tendrá lugar a las 23:00 h.