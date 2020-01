El alcalde de Coria reclama una reunión a Ábalos para defender los túneles de la SE-40

Publicado 16/01/2020 14:59:49 CET

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Coria del Río (Sevilla), Modesto González (Andalucía por Sí), ha solicitado una reunión con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, para defender la construcción de los túneles planeados para el tramo de la autovía metropolitana SE-40 destinado a conectar Dos Hermanas y Coria salvando el cauce vivo del Guadalquivir, al sopesar el departamento de Ábalos su posible sustitución por un puente dados los sobrecostes del proyecto.

En un comunicado, Modesto González ha señalado el debate suscitado en torno al futuro de la autovía metropolitana SE-40, que actualmente cuenta con algo más de 40 kilómetros en servicio de un total de 77,6 kilómetros proyectados.

Y es que recientemente, Miguel Rus, presidente Confederación de Empresarios de Sevilla y portavoz de la plataforma 'Por y Para una Sevilla con Futuro. SevillaYA', que aglutina a más de 100 entidades en demanda de las infraestructuras y equipamientos necesarios para la provincia sevillana, manifestaba que "la mayoría" de los técnicos que había consultado ya no veían "factible" el proyecto de construir túneles para salvar el cauce vivo del río Guadalquivir en el tramo de la SE-40 destinado a conectar Dos Hermanas y Coria.

En ese sentido, y rememorando la decisión previa del Ministerio de Fomento de rescindir uno de los contratos de los túneles para actualizarlo y licitarlo de nuevo, señalaba las complicaciones de ingeniería también surgidas en el resto del proyecto de los túneles, el "sobrecoste" presupuestario del proyecto desde aproximadamente 800 millones de euros a más de 1.200 o 1.400 millones y el "análisis" promovido por el Ministerio de Fomento entre el actual proyecto de los túneles y la conocida posibilidad de sustituirlos por la construcción de puentes.

LA OPCIÓN DEL PUENTE

Esta última opción, como exponía Rus, resulta "más sencilla" en el plano constructivo y requeriría unos 350 millones de euros frente a los más de mil millones de los túneles, por lo que ante el "miedo a asumir la decisión política" correspondiente al diseño final del tramo de la SE-40 comprendido entre Dos Hermanas y Coria, el portavoz de la plataforma reclamaba una decisión "inmediata" al Ministerio de Fomento respecto al futuro de este proyecto.

Frente a ello, el PP, la Junta de Andalucía que gobiernan PP y Cs, la Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras (Gaesco) o la Autoridad Portuaria reclaman que el tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria conserve los túneles planeados, mientras el Gobierno central en funciones pide "esperar a que los técnicos de la Dirección General de Carreteras acaben su trabajo" respecto al análisis planteado.

Ante este escenario, Modesto González ha avisado de nuevo de que no va a "consentir que se justifique la inviabilidad del proyecto inicial por su coste, porque eso significaría que se niega a Andalucía lo que se le da otras comunidades y provincias". Así, reclama que "se asuma la inversión para una infraestructura que resulta absolutamente imprescindible" y considera que la ciudadanía está "clamando por la construcción inmediata" de los túneles.

"No nos vamos a conformar con un puente porque sea una alternativa más asequible. En otras comunidades no se escatiman ni líneas de metro, ni trenes de alta velocidad. Reclamamos las inversiones que requiere el proyecto inicial y que necesitamos. El gobierno central no puede seguir escatimando y despreciando a los andaluces", ha enfatizado.