El alcalde de Sevilla destaca la "brutal capacidad" del dispositivo de Semana Santa ante las últimas incidencias

Incendio en un bar de la calle Cuna de Sevilla durante el Domingo de Ramos. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado este martes la respuesta de los trabajadores municipales que conforman el dispositivo de cara a la Semana Santa a la hora de gestionar las últimas incidencias ocurridas el Domingo de Ramos y Lunes Santo que provocaron en algunos casos cambios en el recorrido de las hermandades.

"Se está demostrando en estos días que cuando las cosas se vienen trabajando desde hace ya mucho tiempo y se planifican, la capacidad que se tiene de resolver cualquier incidencia de cualquier cofradía que esté realizando su estación de penitencia es brutal", ha señalado en una atención ante los medios.

En esta línea, ha querido agradecer a los empleados municipales de todas las áreas como Lipasam, Policía Local, Protección Civil y Bomberos entre otros su trabajo para "resolver todas las incidencias con una rapidez increíble".

"Todo hace indicar que vamos a tener una Semana Santa plena que ya tocaba, porque hacía muchos años que no ocurría", ha subrayado el alcalde.

Este Lunes Santo un incendio en la calle Pajaritos, en el entorno de la calle Francos, provocada el cambio en el itinerario de vuelta de las hermandades del Polígono San Pablo y La Redención. Ambas tuvieron que recorrer Alemanes, Hernando Colón, Plaza de San Francisco, Entrecárceles y Cuesta del Rosario para continuar su recorrido habitual.

El incendio pudo se controlado con rapidez tras la intervención de los cuerpos de bomberos, sin personas heridas y retomándose el resto de itinerarios con normalidad.

Asimismo, el Domingo de Ramos se declaró otro incendio en la cocina de un bar en la calle Cuna. La Borriquita tuvo que llegar a Carrera Oficial por Entrecárceles, Granada y Tetuán, ante la incidencia que fue resuelta por el equipo de bomberos.