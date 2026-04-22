El alcalde de Utrera (Sevilla) anuncia que un tribunal les da la razón en la licitación del nuevo contrato de basura

El alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, comparece ante los medios. - AYTO.DE UTRERA

UTRERA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para dar a conocer que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha dado la razón al Ayuntamiento en relación con la licitación del nuevo contrato de Recogida de Basura y Limpieza Urbana.

Este era el cuarto recurso sobre este asunto presentado por el exalcalde y portavoz del PSOE en Utrera, José María Villalobos, al que el Tribunal se impone una sanción de 1.500 euros porque "se aprecia temeridad en una impugnación sucesiva de los pliegos, reiteración de cuestiones ya resueltas o que pudieron recurrirse antes, alegaciones vagas y una utilización del recurso que no encaja con su finalidad útil", informa el Consistorio en una nota de prensa.

El citado órgano judicial señala que la presentación de este recurso "ha incrementando de modo abusivo la carga adicional de asuntos que ya soporta este órgano" y considera que "deben ser sancionadas las actuaciones de aquellos recurrentes que usan esta vía de impugnación actuando con temeridad".

Por ello, impone a Villalobos una multa de 1.500 euros. "Lo fundamental en este momento es que la tramitación de la licitación podrá continuar para que las empresas interesadas presenten sus ofertas", asegura el regidor.

El alcalde recuerda que la magnitud de este contrato, "el más cuantioso de todo el Ayuntamiento", requiere por parte de los técnicos "la revisión de mucha documentación que presentarán cada una de las empresas licitadoras cuando se convoque la Mesa de Contratación y, una vez analizada la documentación se procederá a la ejecución del contrato".

Tras la concesión, la empresa adjudicataria dispone de unos meses para para adquirir la maquinaria, vehículos y otros elementos que se recogen de manera específica en el pliego de condiciones del contrato.