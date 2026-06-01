El Alcázar de Sevilla licita el mantenimiento de todas sus fuentes, bancos y estanques históricos por 400.000 euros

Imagen del estado de conservación del Estanque del Agua del Alcázar de Sevilla, antes de ser restaurado mediante los trabajos de conservación licitados en junio de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Alcázar de Sevilla ha licitado el contrato de conservación preventiva y mantenimiento de sus fuentes, bancos y estanques históricos por un importe de 400.268 euros, con un plazo de ejecución de 22 meses.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, se trata de la quinta edición consecutiva de este programa de actuaciones, que alcanza en esta convocatoria su mayor cobertura territorial al extender el mantenimiento a la "práctica totalidad de los elementos patrimoniales de agua del monumento".

En este sentido, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha destacado que "por primera vez", todas las fuentes y bancos históricos del Real Alcázar "quedarán bajo un programa de conservación preventiva y mantenimiento".

Además, se incorporarán "cuatro nuevos espacios" como las dos fuentes del Patio del León, dos fuentes del Patio de la Montería a la entrada del Palacio Mudéjar, una fuente del Patio del Maestre y el Estanque de Mercurio con su barandilla con pilares pétreos y el conjunto escultórico de bronce sobredorado coronado por la figura del dios Mercurio.

El contrato contempla dos líneas de actuación que implican en la primera de ellas, la "revisión y control" mediante inspecciones del funcionamiento de los sistemas hidráulicos, análisis de la calidad del agua, supervisión del estado de conservación de piezas cerámicas, soportes marmóreos y elementos escultóricos, y cumplimentación mensual de fichas técnicas.

Por su parte, la segunda se centra en el "mantenimiento preventivo y correctivo", por lo que abarca desde la limpieza periódica de las fuentes hasta la reintegración de piezas cerámicas, consolidación de elementos, sellado de grietas y reposición de morteros.

Por otro lado, una de las actuaciones más relevantes del contrato es la instalación de nuevos sistemas hidráulicos de recirculación en varias fuentes que actualmente carecen de ellos como las del Jardín de Troya, el Jardín de las Flores, el Jardín de la Alcoba, el Jardín de la Cruz, el Patio del León, el Patio de la Montería y el Patio del Maestre.

La deficiente calidad del agua es "el principal agente de deterioro" de estos elementos patrimoniales, y la recirculación con tratamiento ha demostrado ser "la solución más eficaz" para su preservación a largo plazo.

En cuanto a la inversión, el presupuesto total del contrato asciende a 400.268 euros, distribuidos en dos anualidades: 181.940 euros y 218.328 euros en 2027.