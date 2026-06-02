Aníbal González protagoniza el cupón diario de La ONCE del próximo lunes en el 150 aniversario de su nacimiento

Imagen de la presentación del Cupón Diario de la ONCE, conmemorativo del 150 aniversario de la muerte de Aníbal González - LA ONCE

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido este martes en la Casa Consistorial el acto de presentación del cupón que la ONCE dedicará el próximo lunes, 8 de junio, a la figura del arquitecto Y director artístico de la Exposición Iberoamericana de 1929, Aníbal González con motivo del 150 aniversario de su nacimiento.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el cupón llevará impreso el rostro y el legado del autor de la Plaza de España, bajo el lema 'Aníbal González, el arquitecto de Sevilla'.

El acto, presidido por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha contado con la participación del delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, el comisario de la Comisión del Centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, Julio Cuesta, y el nieto del arquitecto, Aníbal González.

En este sentido, el alcalde ha destacado que el próximo 8 de junio, cuando cinco millones y medio de personas en muchísimos rincones de España compren el cupón, "se van a encontrar con una foto de Sevilla, y van a estar recordando ese monumento único en el mundo que es nuestra Plaza de España", visitada por casi dos millones de personas al año.

Asimismo, Sanz ha añadido que "gracias al trabajo de los más de 21.000 vendedores", también se recordará desde cada municipio de España que "dentro de poco Sevilla va a estar celebrando la conmemoración de la Exposición Iberoamericana de 1929".

Por su parte, el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, ha destacado que es un reconocimiento a "la espectacular obra artística y urbanística de Aníbal González, que inauguró la Sevilla contemporánea y forma parte ya de la identidad de Sevilla, su rostro urbanístico más conocido y reconocido".

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.