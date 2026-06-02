El Ayuntamiento de Mairena (Sevilla) renueva al completo la flota de vehículos de la Policía Local

Archivo - Vehículo de la Policía Local en una foto de recurso - AYTO.DE MAIRENA - Archivo

MAIRENA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) renovará la flota completa de su Policía Local, gracias a un nuevo servicio de arrendamiento no financiero (renting) de nueve vehículos durante cuatro años.

Más concretamente, se trata de nueve turismos divididos en cuatro grupos de vehículos diferenciados por sus características y funcionalidad, entre los que se encuentran cuatro coches patrulla con kit de detenidos, otros dos sin el citado kit; dos turismos sin kit de detenidos con puente especial y una furgoneta de nueve plazas.

De esta manera, y tal y como ha manifestado Ángel Martín, delegado de Protección Ciudadana, "el Consistorio renueva y moderniza la flota de vehículos de la Policía Local para mejorar su servicio a la ciudadanía y consolidar la tranquilidad y los buenos datos de seguridad de la que disfrutan nuestras familias".

Este contrato de renovación, en el que el Ayuntamiento ha invertido 665.000 euros, tendrá un plazo de ejecución de cuatro años con posibilidad de una prórroga de un año. Los vehículos serán objeto de un mantenimiento integral.