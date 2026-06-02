El Ayuntamiento de Sevilla adjudica la venta de siete parcelas municipales para construir más de 1.300 viviendas

El alcalde de Sevilla, junto a uno de los paneles explicativos de una promoción de viviendas, en foto de archivo - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha adjudicado este martes, 2 de junio, en el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, la venta de siete parcelas de su Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) para la construcción de más de 1.300 viviendas, en su gran mayoría de carácter protegido. Estas operaciones se enmarcan en el Plan de Enajenaciones e Inversiones del PMS, un mecanismo fundamental para obtener financiación para la ejecución de nuevos proyectos estratégicos de ciudad a través de la venta de inmuebles del Patrimonio Municipal del Suelo.

Como ha señalado el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, que "Sevilla se ha convertido en la capital de la vivienda protegida en Andalucía con 6.134 en marcha en tan sólo tres años. De estas 2202 son promovidas directamente por Emvisesa", remarca el Consistorio en una nota de prensa. En concreto, las parcelas municipales que han salido a la venta, en un proceso que se inició en diciembre del pasado año, se encuentran en los sectores de la Cruz del Campo, Hacienda el Rosario, Palmas Altas y la antigua algodonera de Alcosa Virgen de los Reyes.

En todos los casos, se trata de suelos que están experimentando nuevos desarrollos residenciales, encontrándose por tanto en plena transformación. De las siete parcelas vendidas, las cinco primeras acogerán viviendas protegidas: 1.206 en total. Las fincas en cuestión son la parcela RMA-5 del ARI-DSP-03 'La Cruz del Campo', con capacidad para 510 VPO; RMA-1 del ARI-DSP-03 'La Cruz del Campo', con 252 VPO; la parcela RP-03 del SUS-DE-09 'Hacienda el Rosario', para 222 de esas viviendas.

Además, están la parcela RP-04 del SUS-DE-09 'Hacienda el Rosario', que albergará 153 VPO, y la R3-P2 del SUS-DBP-02 'Palmas Altas', con capacidad para 69 viviendas de protección oficial.

Así pues, 762 de las nuevas VPO se construirán en el nuevo barrio que se levanta en los suelos de la antigua Cruz del Campo, 375 lo harán en la zona de Hacienda el Rosario, y 69 se edificarán en el nuevo desarrollo residencial en marcha en los suelos de Palmas Altas.

Las dos últimas parcelas vendidas se ubican nuevamente en el sector de Palmas Altas y en la antigua Algodonera del barrio Alcosa. Denominadas respectivamente parcela R3-5 del SUS-DBP-02 'Palmas Altas Sur' y parcela P-15 del ARI-DE-01 'Virgen de los Reyes', que acogerán 60 y 57 viviendas en cada caso, ambos de carácter libre.

La venta de estos inmuebles municipales ha supuesto para el municipio unos ingresos superiores a los 60 millones de euros (50.050.785 euros exactamente + IVA), cantidades que revertirán en proyectos con fines de interés social de acuerdo al espíritu del Plan de Enajenaciones e Inversiones del Patrimonio Municipal del Suelo, en el que se enmarcan estas acciones de venta.