Ayuntamiento de Sevilla y Colegio de Médicos acuerdan colaborar en prevención de enfermedades y apoyo a los sanitarios

Imagen del alcalde de Sevilla , José Luis Sazn (i), junto al presidente del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona (d), tras la firma de un convenio de colaboración en materia de prevención en el Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla y el Colegio Oficial de Médicos han firmado un convenio de colaboración para impulsar acciones conjuntas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y protección de la salud en la ciudad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el acuerdo, que ha sido suscrito por el alcalde, José Luis Sanz y el presidente del Colegio, Alfonso Carmona, permitirá abrir una línea de trabajo compartida entre ambas instituciones para "desarrollar iniciativas dirigidas a la ciudadanía sevillana".

En este sentido, Sanz ha destacado que este convenio "refuerza la idea" de que la salud de los sevillanos "no se trabaja solo desde la asistencia sanitaria, sino también desde la prevención, la información y los hábitos de vida saludables".

De esta manera, la colaboración se orientará especialmente a la promoción de hábitos saludables y a la prevención de factores de riesgo como el sedentarismo, la alimentación no saludable, el consumo de tabaco y alcohol, la obesidad, la tensión arterial elevada, la hipercolesterolemia o la diabetes.

Además, el convenio incluye también una línea de "reconocimiento y apoyo" a los profesionales sanitarios frente a las agresiones, con el objetivo de "reforzar el respeto a su labor y favorecer la convivencia" en los centros.