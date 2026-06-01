Ayuntamiento de Sevilla convoca la segunda edición del concurso infantil de diseños navideños para iluminar las calles

Imagen del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a los ganadores de la pasada edición del Concurso Infantil de iluminación navideña - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha convocado la segunda edición del concurso para la selección y adquisición de tres diseños de motivos navideños, dirigido a escolares, que servirán de base para la fabricación de elementos luminosos que serán instalados en distintas calles de la ciudad durante la próxima Navidad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el plazo de presentación permanecerá abierto hasta el próximo 24 de septiembre y podrán participar menores con edades comprendidas entre los 10 y los 16 años que cursen estudios en centros escolares de Sevilla, debiendo acreditar esta condición mediante certificado expedido por la dirección del centro educativo, además de que será necesaria la autorización expresa de sus tutores legales.

Asimismo, cada participante podrá presentar un único diseño relacionado con la temática navideña, que "deberá adaptarse a alguno de los formatos establecidos en las bases del concurso" para facilitar posteriormente su reproducción como motivo luminoso.

Las propuestas deberán presentarse en formato digital, con archivos jpg, png o tiff y un tamaño máximo de 5MB, junto con la documentación requerida, a través del registro electrónico de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.

En este sentido, el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Juan de la Rosa, ha destacado que con esta iniciativa, pretenden "seguir fomentando la creatividad y la participación de los más jóvenes en la ciudad", a la vez que ha celebrado la "gran acogida" de la anterior edición, en la que los diseños de los tres menores ganadores iluminaron la calle Betis, en el distrito Triana; la Plaza Miguel de Unamuno, en Sevilla Este; y las calles José María de Pereda y Francisco Carrera Iglesias, en Cerro-Amate.

Los tres ganadores serán seleccionados por un jurado designado por la Gerencia de Urbanismo, que tendrá en cuenta criterios como "el valor artístico, la originalidad, el carácter simbólico y la viabilidad técnica para su fabricación e instalación en las calles de Sevilla".

De esta manera, los diseños ganadores servirán como base para la fabricación de nuevos motivos luminosos que formarán parte del alumbrado navideño de Sevilla durante las próximas fiestas, a la vez que cada uno de los tres premiados recibirá una placa conmemorativa y un cheque de 300 euros destinado a la adquisición de material o equipamiento escolar.