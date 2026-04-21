El Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) acomete obras en el Castillo para garantizar su accesibilidad

Imagen de recurso del Castillo de Utrera. - AYTO. DE UTRERA

Patrimonio Histórico inicia una intervención que permitirá adaptar este enclave a la normativa vigente

UTRERA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) avanzan en la recuperación y puesta en valor del Castillo con un nuevo proyecto centrado en la mejora de la accesibilidad al recinto. En este sentido, la Delegación de Patrimonio Histórico ha iniciado las obras que permitirán adaptar este enclave a la normativa vigente y mejorar las condiciones de uso para todos los visitantes.

Esta actuación, que ha sido adjudicada a la empresa DER Proyectos y Obras SL por un valor de 71.390 euros, tiene como objetivo principal la eliminación de barreras arquitectónicas y la adecuación de distintos espacios del recinto, favoreciendo una visita más cómoda, segura e inclusiva en uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Entre las intervenciones previstas, destaca la adecuación de escaleras y desniveles mediante la ejecución de nuevas rampas con ladrillo coriano, la colocación de bandas señalizadoras en cambios de nivel inferiores a 55 centímetros y la instalación de barandillas y pasamanos a ambos lados.

Asimismo, se actuará de forma específica en el acceso al interior de la Torre del Homenaje, donde se nivelará la entrada con el exterior y se adecuarán tanto la puerta de vidrio como la de madera, mejorando así la accesibilidad a este espacio singular del conjunto histórico.

RENOVACIÓN DE ASEOS PÚBLICOS

El proyecto incluye también una intervención integral en los aseos públicos, que serán completamente redistribuidos para cumplir con los requisitos de accesibilidad, especialmente en lo relativo a la anchura de los pasillos.

Así, se instalarán griferías de palanca adaptadas y sistemas de aviso luminoso y acústico de emergencia. Además, se llevará a cabo la impermeabilización de la cubierta y la eliminación del desnivel existente en el acceso mediante la demolición de la solera actual.

En cuanto al pavimento general del recinto, se ejecutará una nueva capa compactada y alisada de albero con cal. Esta actuación se completará con la reparación de posibles desprendimientos de chino, especialmente en la zona de la rampa de acceso.

Otra de las intervenciones destacadas será la consolidación del muro derecho de la zona de acceso, que actualmente presenta un visible estado de deterioro y desplome. Para ello, se demolerá el elemento existente y se construirá uno nuevo de hormigón de 30 centímetros de espesor, revestido con ladrillo coriano.

De forma paralela, se actuará en el sistema de drenaje, canalizando el agua hacia el colector existente para garantizar la estabilidad y durabilidad de la estructura.

En este sentido, la delegada de Cultura, María José García Arroyo, ha señalado que "apostar por la eliminación de barreras arquitectónicas en un recinto tan emblemático como el castillo es un gran paso para nuestra ciudad", al tiempo que ha subrayado la importancia de hacer accesible el patrimonio histórico a toda la ciudadanía.

En esta línea, la edil ha recordado la apuesta que mantiene el gobierno municipal por este enclave, dado que estos trabajos se suman a actuaciones ya finalizadas como la rehabilitación integral de los lienzos sureste y norte de la muralla del Castillo de Utrera y la restauración y refuerce de la puerta principal.