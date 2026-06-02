La Bienal de Sevilla llega al Espacio Turina con casi una decena de conciertos y la guitarra flamenca como protagonista

Imagen de los artistas presentes en la programación de la Bienal de Flamenco de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La guitarra flamenca de concierto será la gran protagonista de la 24 edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla en el Espacio Turina, que acogerá nueve recitales entre los días 11 y 27 de septiembre.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, este "singular" escenario situado en la calle Laraña reunirá a algunas de las figuras "más destacadas" del panorama actual de la guitarra flamenca, desde maestros ya consagrados hasta jóvenes intérpretes y prometedores debutantes que representan "el presente y el futuro de un instrumento esencial en el arte jondo".

En este sentido, el director general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Fernando Mañes, ha hecho hincapié en la idea de que la Bienal "es mucho más que una programación artística; es un proyecto de ciudad" que, edición tras edición, "implica a instituciones, entidades, creadores y ciudadanía en torno a una de nuestras principales señas de identidad cultural".

Además, ha añadido que quieren que la Bienal "se viva en las calles, en los espacios de encuentro y en la conversación cotidiana de Sevilla", para lo que han elaborado iniciativas como las tertulias, la colaboración con entidades y empresas de la ciudad o el trabajo conjunto con numerosos agentes culturales que hacen posible que el flamenco llegue a públicos "cada vez más diversos".

En esta línea, ha destacado que los espacios municipales "desempeñan un papel fundamental" en esa estrategia y el Turina "se ha consolidado" como la "casa de la música instrumental", de la música clásica, del jazz y, durante la Bienal, también de la guitarra flamenca de concierto, un género que encuentra en su "extraordinaria acústica" el marco idóneo para desplegar toda su "riqueza sonora".

ARTILLERÍA COMO ESCENARIO DE PRUEBAS

La Real Fábrica de Artillería se ha convertido en el "gran laboratorio para las propuestas más performáticas y experimentales", especialización que permite "poner en valor el patrimonio cultural de la ciudad a través de sus propios espacios".

De su lado, el director de la Bienal, Luis Ybarra, se ha referido a que "no hay otro acontecimiento en el mundo con más de una docena de citas dedicadas a la guitarra flamenca de concierto como única protagonista.

Aunque el teatro de la Maestranza, Lope de Vega y Alameda, así como la iglesia de San Luis de los Franceses, concentran algunos conciertos, la mayor parte están en el espacio Turina, aunque también los habrá en municipios como los sevillanos de Morón y Utrera, los gaditanos de Jerez y La Línea, Huelva, Málaga, Granada y Extremadura.

Respecto a la programación, el director ha detallado que el Turina acogerá "estrenos, noches únicas y encuentros insólitos" que nos permiten realizar "una instantánea de la sonanta presente en nueve tardes", desde el diapasón al desnudo, al toque en comunión con otros instrumentos; De la aspereza, al lucimiento técnico; Jóvenes, maestros, debutantes.

PROGRAMACIÓN DEL ESPACIO TURINA

La programación del Espacio Turina se abrirá el 11 de septiembre con el guitarrista jerezano, Antonio Rey, que presentará en Sevilla 'Historias de un flamenco', el trabajo con el que obtuvo en 2025 su segundo Latin Grammy al Mejor Álbum Flamenco.

Solo una jornada después, el 12 de septiembre, será el turno de 'La cuerda al aire', el encuentro "inédito" entre Canito y Raúl Rodríguez, dos músicos de una misma generación que, "pese a compartir admiración mutua" y una profunda vinculación con las músicas de raíz, nunca habían coincidido sobre un escenario.

Las noches únicas de la Bienal tendrán su siguiente cita el 13 de septiembre con 'Guitarra desnuda', la propuesta en solitario de José Fermín Fernández, de la misma manera que el 18 de septiembre llegará 'Requeneando', el nuevo proyecto escénico de Juan Requena, acompañado por Los Makarines y con la colaboración especial de José Ángel Carmona, el concierto supone además un "adelanto" del universo creativo de 'Cenachería', su próximo trabajo discográfico.

La siguiente cita será el estreno absoluto de 'Las Tres Marías', el nuevo proyecto de la artista, María Marín, el 19 de septiembre, cuando, a través de un "universo sonoro propio", establece un diálogo entre referentes aparentemente distantes para construir "un lenguaje singular" que desafía etiquetas y amplía los límites expresivos de la guitarra flamenca.

Igualmente, el 20 de septiembre, los músicos Manuel de la Luz y Manuel Iván, ofrecerán, 'Manos que hablan', que propiciará el encuentro entre ambos.

El guitarrista jerezano Diego del Morao protagonizará el 25 de septiembre una nueva noche de la Bienal con 'Más Morao', en el que desplegará "un lenguaje musical tan personal como reconocible".

Heredero de una de las grandes sagas del flamenco y considerado una de las figuras esenciales de la guitarra contemporánea, Del Morao presenta un concierto en el que la profundidad del toque jerezano dialoga con una sensibilidad abierta a nuevos matices sonoros, acompañado de músicos de su entorno artístico más cercano.

Por su parte, el guitarrista autodidacta, Juan Medina presentará el 26 de septiembre 'Fugaz', acompañado por Agujetas Chico al cante, Óscar Manzano a la guitarra y Poti Trujillo a la percusión, el proyecto que marca una nueva etapa en la trayectoria de este músico gaditano tras años de éxito bajo el nombre artístico de Juanito Makandé.

La programación del Espacio Turina se cerrará el 27 de septiembre con otra de las noches únicas de esta edición: 'Cuadro', la nueva propuesta de Dani de Morón.