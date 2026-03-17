El BOJA publica las tarifas del taxi de Sevilla, con subida de hasta el 5% en días laborables

Archivo - Un taxi circula por el centro histórico, en foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social ha autorizado las tarifas de autotaxis aprobadas por el Ayuntamiento de Sevilla. En un Pleno celebrado el pasado 20 de noviembre se aprobó por unanimidad de los grupos municipales los nuevos precios del servicio del taxi que estarán vigentes este año, que contempla un alza del 5% en días laborables, de 7,00 a 21,00 horas; de un 3,5% en el resto de tramos, Semana Santa y Feria, y tarifas especiales el lunes de Pescaíto y para ir a la prisión Sevilla I y a la factoría de Heineken, en estos últimos desplazamientos el suplemento es de 5,81 euros.

En este sentido, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica este martes, 17 de marzo, una resolución de 27 de enero de 2026, de la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, por la que se autorizan las citadas tarifas de autotaxis del municipio de Sevilla, según consta en el documento consultado por Europa Press.

La tarifa 1, que se corresponde con servicios urbanos efectuados en días laborables, de 7,00 a 21,00 horas, contempla una bajada de bandera de 1,70 euros (4,93%) y 1,16 euros por kilómetro recorrido. La carrera mínima se establece en 4,62 euros (+5%). El pasado año, las tarifas para esos conceptos eran de 1,62 euros, 1,10 euros y 4,40 euros, respectivamente.

En cuanto a las tarifas 2 y 3 del taxi, también experimentan una subida, si bien en este caso oscila el 3,5%. Como novedad, la tarifa 2 estará vigente el lunes del alumbrado de la Feria desde las 14,00 horas hasta las 20,00 horas, y la tarifa urbana 3, desde las 20,00 horas hasta las 7,00 horas del día siguiente.

La tarifa urbana 2 se aplica de lunes a jueves laborables de 0,00 a 7,00 horas y de 21,00 a medianoche; los viernes y vísperas de festivos de 0,00 a 7,00 horas y de 21,00 a 22,00 horas; los sábados, domingos y festivos de 7,00 a 22,00 horas; en Semana Santa, de 7,00 a 21,00 horas, y en Feria de Abril, de 7,00 a 20,00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre, de 0,00 a 22,00 horas. La bajada de bandera queda en 2,02 euros y la carrera mínima en 5,66 euros.

En lo que concierne a la tarifa 3, estará vigente en viernes y vísperas de festivo de 22,00 a 24,00 horas; en sábados, domingos y festivos de 0,00 a 7,00 horas y de 22,00 a 24,00 horas; en Semana Santa de 0,00 a 7,00 horas y de 21,00 a 24,00 horas, mientras que en la Feria de Abril, se aplicará al tramo de 20,00 a 7,00 horas del día siguiente. La bajada de bandera se sitúa en 2,53 euros y la carrera mínima en 7,09 euros,

En los servicios solicitados por teléfono, se le sumará lo que marque en el taxímetro hasta el punto de recogida al pasajero y con un máximo equivalente al valor de la carrera mínima aplicable en cada horario. Esta tarifa se entiende aplicable, exclusivamente, al trayecto desde o hasta el aeropuerto. Si se solicitan servicios distintos, una vez que se llega a un primer destino solicitado desde el aeropuerto, para el resto de los servicios se pondrá en funcionamiento el taxímetro, con la tarifa que corresponda, hasta el nuevo destino, tal como consta en la resolución.

SERVICIO AL AEROPUERTO Y SUPLEMENTOS

La tarifa 4, que se corresponde con un servicio al aeropuerto también se incrementa hasta un 1,09% con respecto al pasado año en días laborables y de 7,00 a 21,00 horas, lo que implica que el cliente deberá abonar un importe de 26 euros, mientras que la tarifa 5, de lunes a viernes laborables por las noches y sábados, domingos y festivos las 24 horas, lo hará un 1,15%, por lo que el coste sería de 29 euros.

La propuesta tarifaria del servicio del taxi señala que por cada maleta o bulto de más de 10 kilos --hasta un máximo de cuatro--, excluido equipaje de mano --cuando no supere los 50x4x20cm--, sillas de ruedas o carritos bebé habrá que abonar 0,57 euros más que los se paga en la actualidad.

Desde la estación ferroviaria de Santa Justa y de las estaciones de autobuses del Prado de San Sebastián y Plaza de Armas se pagará un suplemneto de 3,70 euros y 2,63 euros, repectivamente, mientras que desde el aeropuerto será de 5,81 euros, el mismo que se aplicará por desplazamiento a la cárcel Sevilla I y a la Factoría Heineken.