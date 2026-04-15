CCOO convoca una concentración en mayo en la US para reivindicar "la dotación financiera suficiente"

Archivo - Concentración ante el Rectorado. Imagen de archivo. - CCOO SEVILLA - Archivo

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en la Universidad de Sevilla (US) ha registrado ya la petición de autorización para celebrar una concentración y asamblea el próximo 11 de mayo, a las 14,00 horas, en el Rectorado de la Hispalense para bajo el lema 'Por la defensa de la universidad pública' y con el fin de reivindicar "la dotación financiera suficiente" para el sistema universitario público andaluz así como el cumplimiento de los acuerdos en materia laboral.

Tras informar la rectora Carmen Vargas en el Consejo de Gobierno de este pasado martes de un plan de ajuste de 16 millones de euros que incluye desde cierre de centros por la tarde a menos contrataciones de profesorado laboral temporal y reducción de grupos, cuando sea posible, entre otras cuestiones, CCOO ha decidido celebrar una asamblea informativa a la que, asegura, "acudirán compañeros del resto de universidades públicas de Andalucía.

"Dada la grave situación a la que nos aboca la Junta de Andalucía como financiadora del sistema universitario público andaluz, esperamos contar con el apoyo de las plantillas del Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal Técnico de Gestión y Administración (PTGAS) de la Universidad de Sevilla", se puede leer en la convocatoria lanzada por el sindicato.

Carmen Vargas ha defendido este miércoles que es "de sentido común" hacer ajustes presupuestarios por valor de 16 millones de euros mientras "llega el dato definitivo" de la financiación que dará la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía para 2026; un dato que la rectora considera necesario para elaborar el proyecto de presupuestos de 2026. Otras universidades públicas andaluzas han elaborado, sin embargos, sus cuentas sin conocer los fondos que van a recibir.

En este sentido, y después de que la Junta de Andalucía desvelara este pasado martes que la envolvente que está encima de la mesa para todo el sistema universitario andaluz es de 1.788,2 millones, a lo que se le podrían sumar 37,5 millones adicionales, la rectora de la Hispalense ha remarcado en declaraciones a los medios que confía en que "pronto" se alcance un "acuerdo". "Cuando tengamos claro lo que no da la Junta de Andalucía, determinaremos si hay que ajustar en grupo, etc". En cualquier caso, ha aclarado, se trata de "un ajuste presupuestario interno" con medidas "preventivas" que no están aún cerradas.