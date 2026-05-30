CCOO Sevilla gana un conflicto colectivo contra Areciar y obliga a negociar la productividad de la plantilla

Sede de CCOO-A en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Social nº 14 de Sevilla ha estimado la demanda de conflicto colectivo interpuesta por el Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Sevilla frente a "la inacción de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (Areciar)", que ha reconocido el derecho de la plantilla a que sus complementos salariales se regulen bajo un marco transparente.

En ese sentido, el fallo judicial ha condenado a la dirección de Areciar a convocar la Mesa General de Negociación en el plazo máximo de un mes, tal y como ha subrayado el sindicato en una nota de prensa.

El Sindicato ha señalado así que la empresa "venía eludiendo de forma reiterada la aplicación del sistema de evaluación del desempeño que estipula el artículo 21 del convenio colectivo".

En este sentido, CCOO ha alertado sobre la gestión de los fondos públicos al detallar que en el presupuesto de 2024 existía una partida de 109.000 euros destinada a productividad "cuyo destino final no se ha aclarado".

Por otro lado, el sindicato ha criticado que este concepto salarial ha desaparecido directamente en las cuentas de los ejercicios posteriores de estos servicios Públicos.

Igualmente, la vía jurídica se ha impulsado en solitario desde la representación sindical de CCOO ante la pasividad de la empresa y del propio comité.

Al respecto, CCOO ha aseverado que "la sentencia supone un paso importante para desbloquear una negociación que nunca debió paralizarse y abre la puerta a que, por fin, se negocien de manera efectiva el reparto de la productividad a través del sistema de evaluación del desempeño en Areciar".

El Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Sevilla ha exigido la ejecución inmediata de este mandato judicial.

De este modo, la organización ha advertido que mantendrá "la vigilancia activa para asegurar los derechos laborales de toda la plantilla y la negociación de las próximas convocatorias de empleo".