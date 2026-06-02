Cierre de la temporada de cámara de la ROSS 2026: Esta es la fecha y su programación en Sevilla

Imagen del quinteto de metales formado por profesores de la ROSS para la clausura de su ciclo de cámara 2026 - ROSS

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), cierra su ciclo de cámara con el duodécimo concierto de la temporada, titulado 'Despedida y ¡fiesta!', a cargo de un quinteto de metales compuesto por profesores de la ROSS y que tendrá lugar el próximo jueves, 4 de junio, día festivo por el Corpus Christi, a las 12,00 horas en el Espacio Turina.

Según ha detallado la orquesta en una nota de prensa, se trata de una formación "poco habitual" en el repertorio de cámara que permite mostrar "toda la riqueza sonora, versatilidad y potencia expresiva" de los metales.

De esta manera, interpretarán un repertorio que comenzará con La 'Suite americana', de Enrique Crespo, una obra construida a partir de ritmos y estilos vinculados al continente americano, que alterna secciones de distinto carácter, "combinando influencias del jazz, el folklore y la música clásica".

A continuación se interpretará el 'Quinteto nº1', de Viktor Ewald, "una de las piezas fundamentales" del repertorio para metal, que cuenta con "una amplia paleta de matices que resaltan la calidad sonora y la cohesión del conjunto".

Asimismo, el quinteto se remontará al Renacimiento con la 'Canzona per sonare nº2', de Giovanni Gabrieli, una obra a cuatro voces que "ejemplifica la riqueza policoral veneciana" mediante un esquema de pregunta y respuesta.

Seguidamente, el concierto adquirirá un matiz "más íntimo" con la 'Nana de Sevilla', de Leandro y Dani Perpiñán, una pieza que "evoca la tradición popular andaluza desde una sensibilidad contemporánea".

Después, el quinteto interpretará las piezas tradicionales 'Purple Bamboo Melody' y 'Dance of Youth', dos obras que reflejan "la vitalidad de distintas culturas" y refuerza el "carácter universal" de la música como lenguaje compartido.

Para cerrar el programa, la agrupación abordará la obra 'Sevilla', de Isaac Albéniz, una pieza "muy ligada" a la tradición pedagógica norteamericana para formación de metales.

El concierto estará interpretado por un conjunto de metales formado por los profesores de la ROSS, José Forte y Nuria Leyva a las trompetas, Alma María García a la trompa y Luis Ángel Fanjul al trombón, junto al invitado por la orquesta, Pedro Castaño a la tuba.