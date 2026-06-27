Los cocheros de Sevilla afrontan con "normalidad" las olas de calor y piden sombras a la espera del cambio normativo

Archivo - Un cochero refresca a su caballo en Sevilla. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los cocheros de Sevilla recorren estos días las calles de la ciudad hispalense y continúan con su actividad habitual pese a temperaturas que superan los 35 grados en la zona. Desde el sector, aseguran que la situación se afronta con "normalidad", aunque piden un refuerzo de las medidas de protección frente a las olas de calor, especialmente con más espacios de sombra.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la asociación 'Sedeseo', David Vázquez, ha señalado que entre los profesionales hay cierta "normalidad". "Es algo normal, lo de todos los años. Tenemos negocios cercanos en los que comprar agua y puntos limpios para refrescarnos".

Además, ha indicado que "los caballos están bien cuidados". "En todas las paradas tenemos puntos de agua para refrescarlos y hay que tener en cuenta que en las horas más altas de calor no realizamos recorridos, no hay clientes, claro".

No obstante, requerido por reclamaciones al respecto de esta situación, Vázquez ha esgrimido que esperan la ampliación de espacios de sombra dedicados para el descanso de este sector.

"Nosotros nos refugiamos con los coches de caballos debajo de árboles, por ejemplo. En la zona de Puerta Jerez no tenemos problemas en este sentido. Siempre buscamos una solución", ha detallado, misma vez que ha aclarado que, por el momento, se están dando negociaciones con las administraciones competentes a espera de la modificación de la normativa.

"Hace calor, claro, pero como en todos lados. No paramos nunca en la misma parada porque hay paradas que, al final, sufren mucho el sol. Pero siempre intentamos que los animales estén bien", ha incidido.

En este contexto, la normativa municipal --la Ordenanza Reguladora del Transporte de Viajeros en Coches de Caballos en el Municipio de Sevilla-- no contempla un apartado específico que regule las altas temperaturas o los horarios de trabajo de los caballos de coches. No obstante, la Delegación de Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal sí establece una serie de recomendaciones para garantizar el bienestar de los animales durante el periodo estival.

Entre las mismas, se encuentran la prohibición de trabajar cuando la AEMET active la alerta roja por calor, la interrupción del servicio entre las 14,30 y las 19,30 horas en caso de alerta naranja, la obligación de garantizar sombra y acceso permanente al agua y el establecimiento de descansos periódicos para los animales.

Además, sugiere refrescar a los animales mediante baños y duchas periódicas, prestar atención a posibles signos de agotamiento o estrés por calor y limitar las horas de trabajo y descanso para preservar su bienestar.

Por su parte, la memoria de modificación de esta norma, que fue sometida a consulta pública el pasado marzo y se encuentra actualmente en estado de tramitación, sí recoge la necesidad de implementar medidas específicas en este sentido, en concreto para el cuidado de los caballos ante las olas de calor.

Entre las propuestas planteadas figuran la fijación de límites de temperatura para la prestación del servicio, la regulación de la jornada laboral de los animales, la realización de controles veterinarios de aptitud, el refuerzo de las inspecciones y la garantía de un retiro digno para los caballos.