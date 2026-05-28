El concierto de Gamma Organ Trio cierra el III Ciclo de 'Música en la Naturaleza' de Alcalá (Sevilla)

Imagen del último concierto del III Ciclo 'Música en la Naturaleza' de Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Consejería de Cultura, Patrimonio y Turismo ha calificado de "todo un éxito" la tercera edición del Ciclo 'Música en la Naturaleza', que ha concluído este miércoles con el concierto de Gamma Organ Trio, con Álvaro Gandul, Julio Marín y Manuel González en el Parque San Francisco.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el concierto de Gamma Organ Trio ha cerrado el mes de mayo en el que, cada miércoles desde el pasado 5 de mayo, los parques "se han llenado de música y del que han disfrutado cerca de mil espectadores".

En este sentido, el delegado de Cultura, Cristopher Rivas ha afirmado que 'Música en la Naturaleza' "se consolida como una propuesta de referencia", que a su vez sirve para "poner en valor nuestros" los espacios naturales del municipio.

Además, Rivas, ha señalado que el ciclo ha servido para "descentralizar la cultura", facilitando su acceso para que "forme parte de la vida de la gente", y que la ciudadanía "se sienta orgullosa de la variada programación cultural municipal".

Rivas ha hecho énfasis que el objetivo es que los espacios verdes de la ciudad, "sean escenarios de actividades culturales para todas las edades que supongan aumentar su disfrute", más allá de los paseos y el deporte, "a través del ocio y la convivencia".

Por su parte, la delegada de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, ha celebrado que estas jornadas han supuesto un "éxito de convocatoria", y ha añadido que desde la administración local "pretenden fortalecer los lazos que unen la cultura y la naturaleza en una ciudad como Alcalá", donde los espacios naturales son "un símbolo de identidad".