Condenado el ex alcalde de Burguillos (Sevilla) por "negligencias" en la gestión de ayudas estatales

Archivo - Fachada de la Audiencia Provincial de Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha condenado al ex alcalde de la localidad sevillana de Burguillos, Valentín López, a pagar 80.785 euros por el alcance causado en los fondos públicos del Ayuntamiento por una "negligencia grave" y una "vulneración de la normativa contable y presupuestaria" al gestionar una ayuda estatal para un centro de empleo.

Según la sentencia, consultada por Europa Press, fechada el pasado 22 de mayo, fue el Área de Cohesión Territorial de la Diputación Provincial de Sevilla el que puso de manifiesto "presuntas irregularidades" en la gestión de una subvención cofinanciada por la Diputación Provincial de Sevilla y la Junta de Andalucía que fue otorgada al Ayuntamiento de Burguillos por un importe 63.000 euros, para financiar el coste de los materiales para la realización de la obra denominada 'Centro de Iniciativas Locales de Empleo', dentro del 'Plan de Empleo Estable del PFEA 2015'.

Según dice el tribunal, ha resultado probado que "sí se produjo una salida de fondos públicos del patrimonio del Ayuntamiento de Burguillos, con la finalidad efectuar el reintegro parcial del importe de la subvención".

(((habrá ampliación)))