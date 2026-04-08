Corte total del Puente del Cachorro de Sevilla en la noche de este jueves y la mañana del viernes por el reasfaltado

Imagen de las obras del Puente del Cristo de la Expiración, más conocido por los sevillanos como Puente del Cachorro. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado en la noche de este martes, 7 de abril, los trabajos de renovación del pavimento en el Puente del Cristo de la Expiración que conllevarán cortes parciales, "manteniendo en todo momento dos carriles en cada sentido de circulación".

Según ha indicado el Consistorio en una nota, los trabajos han comenzado en los primeros dos carriles sentido a Cartuja, quedando a el tramo abierto a partir de las 15,00 horas de este miércoles.

Las tareas de reasfaltado en los dos carriles sentido Sevilla, se harán la noche del miércoles, 8 de abril, a partir de las 23,00 horas; y hasta el jueves 9, a las 15,00 horas. Una vez finalizadas, el tramo quedará abierto.

Finalmente, se realizarán los trabajos en los dos carriles centrales, que conllevarán el corte total del puente desde el jueves 9, a las 23,00 horas, hasta el viernes 10, a las 15,00 horas. Esta actuación en el Puente del Cachorro concluirá con los trabajos de pintura en la noche del viernes 10 al sábado, 11 de abril.

En suma, durante el corte total del puente queda garantizado el acceso a parking y la Estación de Autobuses Plaza de Armas; además, se procederá a anular las cámaras de control de acceso al carril bus del puente para permitir que los vehículos circulen debido a los cortes que se llevarán a cabo durante estos días.