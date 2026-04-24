Cuatro personas resultan heridas en un incidente en una atracción de la Feria de Sevilla

Efectivos de emergencias socorren a los heridos en el lugar del accidente. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas de carácter leve en un accidente ocurrido durante el funcionamiento de la atracción Steel Max, en la calle del Infierno del Real de la Feria de Sevilla.

Según ha informado Emergencias Sevilla del Ayuntamiento de Sevilla a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el suceso ha tenido lugar en torno a las 20,20 horas, cuando las cuatro personas resultaron heridas.

Todas ellas han sido atendidas en el lugar y, posteriormente, dos de los afectados --los que viajaban en el interior de la atracción-- fueron trasladados a un centro sanitario.

Los Bomberos han procedido al precinto de la atracción, mientras que la zona ha quedado acotada tras la intervención de los equipos de emergencia, con la participación de Protección Civil. La Policía Local ha inspeccionado la documentación correspondiente y la intervención ha sido coordinada entre los distintos servicios.