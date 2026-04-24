Protección Civil salva la vida de un bebé de un año que se asfixiaba en una caseta de la Feria de Sevilla

Archivo - Instalaciones de la asistencia sanitaria que se instala en el Real de la Feria de Abril de Sevilla, en foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Voluntarios de Protección Civil han salvado la vida de un bebé, de poco más de un año, que sufrió un episodio de asfixia en la Feria de Sevilla, en la medianoche de este jueves, en concreto, en una caseta de la calle Antonio Bienvenida. El menor fue trasladado de manera urgente al hospital de campaña ubicado junto al Real de Los Remedios.

Así lo ha destacado el alcalde, José Luis Sanz, en sus redes sociales, en un mensaje en el que agradece la labor de una "gran Protección Civil" y su celeridad. Los indicativos, que estaban en la zona de la contraportada, recibieron el aviso por parte de un familiar.

Además, se han llevado cinco actuaciones por "taxis piratas", que han quedado depositados en los Almacenes Municipales; este jueves ha sido el de mayor de demanda de Tussam, con 453.355 viajeros (+7,7%); en cuanto al acumulado de recogida de residuos, ya se ha recogido un 10% más que el jueves de Feria de 2025 y se han contabilizado cuatro incidencias relacionadas con cortes con cristales frente a las 16 del miércoles y las 39 del martes.

Son algunas de las conclusiones del balance que ofrece a diario el Gobierno local, en la Caseta Municipal, con la presencia de los delegados de Fiestas Mayores, Manuel Alés; Seguridad, Ignacio Flores, y Movilidad, Álvaro Pimentel.

Como ya se ha comunicado a primera hora de este jueves, a través del canal de Emergencias Sevilla, en torno a las 5,00 horas, un conductor que quintuplicaba la tasa de alcohol permitida y que circulaba por la calle Gea, en Bellavista, equivocó su camino cayendo a las vías del tren y provocando retrasos en la circulación ferroviaria.

En este sentido, en cuando a los controles de alcoholemia, se han realizado en las últimas horas 224 pruebas, de las que once han sido positivas. En el dispositivo de cierre de las casetas, se han denunciado a cuatro de ellas, y una se ha clausurado como medida cautelar.

En cuanto al Metro, el jueves se registraron 157.343 viajeros, un 8,3% más con respecto al año anterior, y en lo que al consumo de agua se refiere, fue un 11,6% superior respecto al jueves de Feria de 2025. Este jueves se ha distribuido un total de 15.000 vasos de agua.

Por último, se han intervenido 157,5 kilos de alimentos no aptos para el consumo y cinco jamones de cebo, 75% raza ibérica, se han enviado a Mercasevilla para su depósito a la espera de que se presente la documentación correcta sobre trazabilidad.

REFUERZO DE TUSSAM PARA EL BETIS-REAL MADRID

Además del dispositivo para prestar servicio a la feria, Tussam contempla un refuerzo eespecial en la zona del estadio de la Cartuja coincidiendo con la celebración del partido de fútbol que disputarán este viernes, 24 de abril, a partir de las 21,00 horas, el Real Betis y el Real Madrid.

Así, se reforzará el servicio en las líneas que pasan por el entorno del estadio (líneas 2, C1 y C2) y, además, se pondrán a disposición de los asistentes al partido dos lanzaderas desde las inmediaciones del Estadio al entorno de Blas Infante y Sevilla Este.

A la finalización del partido, el servicio se complementará con autobuses adicionales distribuidos en tres paradas situadas en las inmediaciones del estadio. Para agilizar la salida de los aficionados, el acceso de los usuarios a estos autobuses será gratuito.