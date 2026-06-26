Desmantelado un clan familiar de narcotraficantes en Castilleja (Sevilla) con cuatro detenidos

Los agentes se disponen para entrar en uno de los inmuebles del clan familiar de narcotraficantes que radicaba en Castilleja de la Cuesta- GUARDIA CIVIL

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado un punto de venta de sustancias estupefacientes en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta, en una operación saldada con cuatro detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Los agentes constataron un "continuo trasiego" de personas que accedían a un inmueble, objeto de la investigación, a distintas horas del día. Fruto de estos dispositivos, la Guardia Civil comprobó cómo los integrantes de este grupo tenían sus roles "claramente definidos", informa en un comunicado.

Como consecuencia del incremento de la actividad delictiva, la red aumentó las medidas de seguridad para tratar de detectar la presencia policial en sus desplazamientos.

A raíz de uno de los dispositivos de la Guardia Civil, se localizó otro inmueble perteneciente al citado grupo, que, a diferencia del punto de venta principal, los compradores permanecían allí "un prolongado tiempo", lo que llevó a los guardias civiles a sospechar que pudiera estar siendo utilizado igualmente como punto de consumo.

Durante la práctica del registro de la vivienda se intervinieron distintos tipos de sustancias estupefacientes dispuestas en dosis individualizadas listas para su distribución, así como diverso material destinado al corte, preparación y consumo, y documentación que está siendo analizada por la Guardia Civil.

Paralelamente se intervinieron en la vivienda dos armas cortas de fuego modificadas y dispuestas para hacer fuego real, junto con cartuchería metálica.

La operación llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Gines ha contado con el despliegue de aproximadamente de una cincuentena de agentes de distintas unidades de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla durante el operativo policial para la práctica de registros y detenciones de los principales integrantes del grupo.

La investigación ha finalizado con la puesta a disposición de la Autoridad Judicial de cuatro personas detenidas como presuntos autores de un delito contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.