Detenidas en Sevilla ocultando joyas robadas en sus partes íntimas

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos mujeres como presuntas autoras de varios delitos de robos con fuerza en domicilio, en el marco de la ya conocida Operación Adriático, desarrollada en su fase III y dirigida desde su inicio, a controlar los grupos criminales itinerantes procedentes de países del Este de Europa que se asientan temporalmente en la ciudad. Las investigaciones llevadas a cabo por los agentes, llevaron a los mismos a localizarlas en la Estación de Trenes de Santa Justa, donde se procedió a su detención cuando se disponían a abandonar la ciudad.

En cuanto al método de ocultación del botín, según ha detallado el Cuerpo policial en una nota, los policías han podido comprobar, mediante un detector de metales, que las detenidas portaban los objetos sustraídos en los robos en las cavidades vaginales, donde hallaron relojes y todo tipo de joyería, pulseras, anillos, collares, pendientes y hallando también útiles empleados para la apertura de puertas en los domicilios violentados, principalmente material de impressioning y ganzuado.

No osbtante, la Policía ha destacado que este sistema de ocultación era utilizado habitualmente en el ámbito del tráfico de drogas, por parte de las conocidas mulas, si bien es la primera vez que se detecta este modus en la tipología delictiva de los robos en interior de domicilio en la capital.

Finalizadas las diligencias que se llevaron a cabo en las detenciones, las autoras junto a los efectos, fueron puestos a disposición judicial, si bien, parte de los efectos intervenidos ya han podido ser devueltos a las víctimas, se continua con las pertinentes gestiones policiales para identificar y localizar a los legítimos propietarios de otras joyas recuperadas, que aun no han podido ser devueltas a sus dueños.