Un detenido y 2.000 plantas de marihuana intervenidas tras desmantelar un cultivo en Dos Hermanas (Sevilla)

Plantación en Dos Hermanas (Sevilla) - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, junto con funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Sevilla, ha detenido a un individuo y ha desmantelado dos cultuvos 'indoor' de marihuana en la localidad sevillana de Dos Hermanas, una actuación que se ha saldado con la intervención de 2.028 plantas de marihuana, con un peso de más de 100 kilos. Además, se investigan a dos personas, aunque no se descartan nuevas detenciones.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, la investigación comenzó al conocer diversas informaciones que apuntaban a que varias viviendas podrían estar siendo utilizadas para la instalación de plantaciones de marihuana en interior.

Las personas que habitaban estos inmuebles, según los agentes, habían generado además altercados con otros vecinos, deteriorando gravemente la convivencia vecinal.

Finalmente, se verificó la existencia de dos cultivos 'indoor' de marihuana, que posteriormente sería distribuida. En tres registros que se llevaron a cabo, se intervinieron 2.028 plantas de marihuana, con un peso de más de 100 kilos, así como cerca de una veintena de cartuchos. Además, se procedió a la detención de un individuo, así como con la investigación de otras dos personas en relación con los hechos.

Durante la intervención también se procedió a inutilizar el sistema eléctrico utilizado para alimentar las plantaciones, ya que los inmuebles "se encontraban conectados de forma fraudulenta al suministro eléctrico general para maximizar los beneficios de la actividad ilícita".