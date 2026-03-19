Un detenido en la previa del derbi sevillano al electrocutar a otra persona con un arma tipo táser

Archivo - Agente de Policía Nacional en imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha anunciado este jueves la detención de un individuo que accionó un dispositivo de arma de electrochoque, también conocido como táser, y causó una descarga eléctrica a otra persona, todo ello en las inmediaciones del Estadio de la Cartuja durante la previa del encuentro que enfrentaba al Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, se le acusa de presuntos delitos de tenencia ilícita de armas, desórdenes públicos y quebrantamiento de condena.

Así, durante el episodio, en un momento dado se originó una trifulca en la que uno de los participantes extrajo y esgrimió un arma tipo táser, mientras otras personas intentaban reducirlo.

La situación generó momentos de tensión y provocó "avalanchas y empujones" debido a la gran concentración de personas. En ese momento, el individuo accionó el dispositivo y causó una descarga eléctrica a otra persona.

En el marco de la 'Operación Tullina', la Policía Nacional llevó a cabo un dispositivo con el que identificó al presunto autor de los hechos. Así, procedió a su detención y puesta a disposición judicial.