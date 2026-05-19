Detenido en Sevilla por falsear documentación para lograr su permiso de residencia

Imagen de recurso de un agente. - POLICÍA

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla a un ciudadano extranjero como presunto autor de un delito de falsedad documental y por estancia irregular en territorio nacional, tras una investigación desarrollada por agentes especializados en materia de extranjería.

La investigación se inició tras detectarse supuestas irregularidades relacionadas con la situación administrativa del investigado, quien figuraba dado de alta como trabajador autónomo pese a carecer, presuntamente, de autorización en vigor para residir y trabajar en España, destaca la Policía en una nota de prensa.

Las gestiones practicadas permitieron comprobar que el investigado habría desarrollado actividad laboral durante años en el ámbito sanitario, así como servicios para distintas empresas de ambulancias.

Los agentes realizaron diversas comprobaciones documentales y administrativas, en las que constataron supuestas anomalías en documentación aportada en distintos trámites relacionados con autorizaciones de residencia.

Durante la investigación también se constató que el detenido se anunciaba en diferentes páginas web y plataformas digitales ofreciendo sus servicios sanitarios a domicilio.

Finalmente, una vez concluidas las diligencias policiales, el investigado fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial competente.