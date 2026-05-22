Detenidos en Sevilla por asaltar y robar en casa de un anciano tras pedirle agua y ofrecerle sexo a cambio de dinero

Detenido un individuo por asaltar a un anciano - POLICIA NACIONAL

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos individuos como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada y robo con violencia o intimidación al asaltar el hogar de un hombre de avanzada edad en Coria del Río (Sevilla) tras pedirle algo de agua y ofrecerle servicios sexuales a cambio de dinero, algo que la víctima rechazó.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, los presuntos autores acudieron al domicilio de la víctima y, tras pedir algo de agua, la mujer le ofreció mantener relaciones sexuales a cambio de dinero.

El hombre rehusó el ofrecimiento, por lo que ambos individuos accedieron "de manera sorpresiva" al interior de la vivienda. Fue allí donde agredieron a la víctima y sustrajeron el dinero que llevaba consigo.

Los agentes han identificado en Espartinas a los autores de los hechos, que ya eran conocidos policialmente como delincuentes itinerantes. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial como presuntos responsables de los delitos de allanamiento de morada y robo con violencia o intimidación.