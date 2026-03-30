Entra en funcionamiento la nueva conexión aérea entre Sevilla y Londres-Heathrow

Archivo - Avión de Vueling. - VUELING - Archivo

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía Vueling, perteneciente al grupo IAG, ha comenzado este domingo su nueva ruta internacional entre Londres-Heathrow y Sevilla. Esta nueva línea aérea fue anunciada en el marco de la World Travel Market que se celebraba en Londres el pasado mes de noviembre.

Srgún ha indicado la empresa, el primer vuelo de esta nueva conexión, VY6022, aterrizó este domingo en Londres-Heathrow a las 14,56 horas, marcando el inicio de las operaciones regulares entre ambos destinos.

La ruta contará con 7 frecuencias semanales, ofreciendo así opciones de viaje para los pasajeros que se desplazan entre ambos destinos. Estos se suman a los 9 vuelos semanales que unen Sevilla con Londres-Gatwick, fortaleciendo así la conectividad de la capital andaluza con Reino Unido.

La aerolínea estrena también este verano dos rutas nuevas desde Sevilla a Niza, con 3 frecuencias semanales desde el 2 de junio; y Menorca, con 2 vuelos semanales a partir del 16 de junio.

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, destacaba en la presentación que se trata de un "salto cualitativo en la conectividad internacional de Sevilla". Asimismo ha indicado que el mercado británico aporta más de 162.000 viajeros anuales, una estancia media de tres noches y un gasto turístico superior al de otros mercados.