España logra dos cuartos puestos y un quinto en la Copa del Mundo de remo Sevilla 2026

Imagen de los regatistas Jaime Canalejo y Javier García. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La prueba inaugural de la Copa del Mundo de remo 2026 ha finalizado este domingo en el Centro Especializado de Alto Rendimiento de la Isla de la Cartuja. La competición internacional World Rowing, que ha reunido durante el fin de semana a 500 deportistas procedentes de 37 países y cuyo circuito tendrá continuidad en Plovdiv (Bulgaria) y Lucerna (Suiza) a mediados y finales de junio, respectivamente, ha concluido con la celebración del grueso de finales, en las que España "ha acariciado las medallas".

En la primera toma de contacto del año con vistas al Europeo de Varese (Italia) y el Campeonato del Mundo de Amsterdam, programados a finales de julio y agosto, la triple representación de los anfitriones en la pugna por los metales en el campo de regatas del río Guadalquivir ha deparado dos cuartos puestos y una quinta plaza, tal y como ha destacado la Junta en una nota de prensa.

La primera opción de la jornada ha llegado con Jaime Canalejo y Javier García (Club Náutico Sevilla) que, en lo que ha sido "una reedición del Mundial del pasado año, han repetido cuarta posición para quedarse a las puertas del podio al calor del público sevillano".

La dupla hispalense, quinta al paso por el primer parcial de la prueba, ha recuperado un puesto en el ecuador de la regata, aunque su progresión no se ha podido traducir en medalla en casa tras cruzar la llegada en 6:38.33.

Por delante, los neozelandeses Oliver Welch y Benjamin Taylor, vigentes campeones del mundo, han dominado (6:26.86) por delante de Rumanía, actual subcampeona intercontinental y plata en Sevilla con Stefan Berariu y Florin Lehaci (6:29.46), y los gemelos lituanos Dovydas y Domantas Stankunas (6:32.00).

De la misma forma, España ha conseguido la cuarta posición en la final de doble scull con Rodrigo Conde (Club Remo Miño), cuarto en el Mundial 2025, y el diploma olímpico Caetano Horta (Club Mar de Noia).

En este caso, la subida en el último tramo de regatas de la pareja gallega les ha dejado a poco más de un segundo de las medallas tras entrar con un tiempo de 6:21.67, por el 6:20.27 de los vigentes subcampeones mundiales, los serbios Martin Mackovic y Nikolaj Pimenov.

El oro ha sido para los neerlandeses Melvin Twellaar y Simon van Dorp con 6:17.47, seguidos por los belgas Aaron Andries y Tibo Vyvey (6:18.82). La tercera y última baza de la selección española a los pies de la Giralda ha llegado en la penúltima final del día.

En la misma, el skiff del gerundense Aleix García (Raspas del Embarcadero), subcampeón mundial, doble subcampeón continental y diploma olímpico en doble scull, ha hecho valer las "buenas sensaciones de las jornadas previas" para posicionarse en la lucha por el bronce al paso por el primer 500 e invitar a soñar en el 1.000, donde ya era cuarto.

ALEMANIA, PAÍSES BAJOS Y GRAN BRETAÑA, PROTAGONISTAS

Al margen del equipo español, la Copa del Mundo de Sevilla ha tenido como actores principales a germanos, neerlandeses y británicos, dominadores de un medallero con presencia de hasta 18 países.

Al frente se ha situado Alemania con cuatro oros, doblete incluido en cuatro scull, mientras que la segunda plaza ha sido para Países Bajos que, con tres oros, tres platas y dos bronces ha sido el país con mayor número de preseas, ganando en doble scull masculino, cuatro sin y ocho femeninos.

El tercer puesto en Sevilla ha sido para Gran Bretaña, que ha logrado dos oros, dos platas y un bronce, imponiéndose en cuatro sin masculino y skiff femenino, en este caso con la subcampeona mundial Lauren Henry en llegada de fotofinish con la lituana Viktorija Senkute.

Igualmente lograba dos metales dorados en la cita cartujana Hong Kong, con doblete en doble scull ligero, completándose la nómina de vencedores en el Guadalquivir con Rumanía, Australia, Nueva Zelanda, la República Checa, México y Portugal.

La tercera jornada ha comenzado con la disputa de las diez finales B pendientes del programa y doble presencia española en dos sin timonel femenino, prueba en la que el mejor resultado llegaba con la coruñesa Iria Jarama (Club Remo San Felipe) y la gerundense Aina Arteman (Club Natació Banyoles), que ha firmado la novena plaza absoluta en Sevilla desde la tercera posición en la consolación.

Con un tiempo de 7:31.04, sólo fueron superadas por Nueva Zelanda (7:26.45) y un bote con bandera neutral (7:27.27), mientras que las sevillanas Lidia Florido (Club Náutico Sevilla) y Amanda Gil (Real Círculo de Labradores) eran quintas con 7:39.23, por delante de Dinamarca, para ocupar el undécimo puesto en la apertura de la Copa del Mundo 2026.

A continuación, el cuatro sin timonel masculino de la selección española, formado por los catalanes Eric Pastor (Club Rem Tortosa), Pau Sánchez (Club Nàutic Amposta) y Dennis Carracedo (Club Natació Banyoles) y el sevillano Jorge Knabe (Club Náutico Sevilla), sellaba la undécima posición en La Cartuja al ser quinto en la final B.

Y en cuatro scull masculino, los catalanes Igor Teixidor, Jordi Jofre y Manel Balastegui (Club Natació Banyoles) y el sevillano Gonzalo García (Real Círculo de Labradores) concluían su participación con la sexta posición en la final B (duodécimo absoluto), en la que fueron de más a menos tras pelear por los puestos cabeceros hasta el primer 1.000, finalizando con 6:02.64.

Por delante, triunfo al sprint de Gran Bretaña (5:57.48) ante Polonia (5:57.63) y Estonia (5:58.09).

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN LA CLAUSURAÇ

La entrega de medallas de la tercera y última jornada de la Copa del Mundo de Sevilla ha contado con la presencia, entre otras autoridades y junto al presidente de World Rowing, Jean-Christophe Rolland, de la consejera de Cultura y Deporte en funciones de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona; y los presidentes de la Federación Española y Andaluza de Remo, Miguel Ángel Millán y Fernando Briones.

Antes de seguir en directo el desarrollo de las distintas finales del día las autoridades realizaron un recorrido por la instalación del CEAR La Cartuja, viendo in situ todo lo que conlleva la organización de una prueba internacional de estas características, y saludando tanto a dispositivos de emergencia y seguridad, voluntarios y deportistas.

La presidenta del comité organizador, Patricia del Pozo, ha resaltado que "este evento tenía como uno de sus principales objetivos el volver a posicionar a Sevilla y a Andalucía, a través de esta magnífica instalación del CEAR La Cartuja, en el circuito internacional de las grandes competiciones de remo y creo que podemos estar satisfechos en ese sentido, porque la Copa del Mundo ha sido todo un éxito, tanto a nivel deportivo como organizativo. Y así me lo ha transmitido personalmente el presidente de World Rowing, Jean-Christophe Rolland".