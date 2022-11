Espartinas (Sevilla) aprueba 1,1 millones para trienios y obras y Vox justifica su abstención al no verlas "urgentes"

ESPARTINAS (SEVILLA), 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla), gobernado por la socialista Cristina Los Arcos junto a IU y VxE, ha aprobado una modificación presupuestaria por un total de 1.093.986,51 euros proveniente del remanente de tesorería para el pago de trienios atrasados de los años 2015 y 2016 al personal laboral y obras de diversa índole, con el voto a favor del Gobierno local, el GIES y las concejalas no adscritas Teófila Gandara y Susanna Ortega; y la abstención del PP y Vox.

En esta modificación presupuestaria, 305.586,51 euros se destinarán al pago de los atrasos, que refleja el "compromiso del gobierno municipal (PSOE, IU y VxE) con los trabajadores y trabajadoras labores de este Ayuntamiento, sin duda el motor del Consistorio. Uno de los puntos en rojo en la hoja de ruta de este gobierno era el pago de los trienios atrasados de los trabajadores laborales. Cuando se inició este mandato se les debía 2015, 2016, 2017, 2018 y la mitad de 2019. Con esta modificación nos ponemos al día con esta deuda", según ha señalado la alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos, quien ha anunciado que, por otra parte, se encuentra "muy avanzada la aprobación de las Bases Generales para la estabilización del empleo público en este ayuntamiento, gracias a la sintonía de este gobierno con los sindicatos y trabajadores".

Esta modificación también recoge una partida de 200.000 euros para seguir rehabilitando el pavimento de numerosas calles del municipio; otros 200.000 euros para la mejora de los colegios públicos del municipio; 145.000 euros para la construcción de nuevos carriles bici; y 70.000 euros para la mejora de los parques y jardines de la localidad.

Al respecto, el concejal de Vox y diputado provincial, Rafael García, ha justificado su abstención, con el aviso de que las partidas destinadas a obras "no son urgentes". "Por lo tanto, nada justifica esa modificación. No es una urgencia", ha aseverado, opinando que al Gobierno de coalición "no le interesa más que s

promoción electoralista".

Mientras el Gobierno local defiende que el cierre de las cuentas de 2021 arroja un superávit de 220.000 euros, García alega que "el déficit actual del Ayuntamiento con respecto al resultado de la estabilidad presupuestaria supera los 6,7 millones. ¿Cómo puede haber una modificación sorpresa con estos números?".