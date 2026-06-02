Estudiantes de FP del IES Mayor Zaragoza de Sevilla investigan con su proyecto Dualiza técnicas frente al cáncer de mama

Acto de presentación del proyecto Dualiza, por parte de estudiantes de FP del IES Mayor Zaragoza, que aborda nuevas técnicas para combatir el cáncer de mama - CAIXABANK

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El IES Federico Mayor Zaragoza (Sevilla) ha presentado esta semana 'NanoDualise', un proyecto seleccionado en la convocatoria de ayudas de CaixaBank Dualiza y FPEmpresa que aplica la nanotecnología a la Formación Profesional para investigar nuevas estrategias experimentales frente al cáncer de mama, y que ha llevado adelante en colaboración con el IES Lorenzo Hervás y Panduro (Cuenca).

El proyecto, desarrollado en colaboración con NanoDrug --spin-off biotecnológica vinculada a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)-- ha permitido que más de 60 estudiantes de FP Superior participen en ensayos reales con nanofármacos aplicados a cultivos celulares tumorales, integrando ciencia, empresa e innovación en el aula, explica la entidad en un comunicado.

NanoDualise trabaja con dos líneas celulares de cáncer de mama que serán tratadas con nanofármacos experimentales desarrollados por la empresa biotecnológica. El objetivo es analizar su efectividad comparando dos estrategias distintas: la administración del fármaco de forma libre y su administración anclado a un vehículo molecular avanzado --similar a un sistema de transporte selectivo-- diseñado para dirigir el compuesto de forma más precisa hacia las células tumorales.

El alumnado del Curso de Especialización en Cultivos Celulares del centro de Cuenca ha sido el encargado de testar el fármaco unido a este nuevo "vehículo" nanotecnológico, mientras que en Sevilla se analiza su comportamiento sin ese sistema de transporte.

Posteriormente, el estudiantado del CFGS de Laboratorio Clínico y Biomédico realizará ensayos de sinergia, combinando ambas estrategias para evaluar si se incrementa la mortalidad celular tumoral. La efectividad se medirá mediante la prueba MTT, una técnica utilizada en investigación biomédica para analizar la supervivencia celular tras el tratamiento.

Los resultados obtenidos serán trasladados a la empresa, ya que se trata de formulaciones que aún no han sido probadas previamente en estas líneas celulares. Es decir, el alumnado participa en una investigación cuyos datos pueden contribuir directamente al desarrollo futuro del fármaco.

FORMACIÓN DUAL APLICADA A BIOTECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

NanoDualise se enmarca en la modalidad de proyecto en red y cuenta con un presupuesto de 20.000 euros. La iniciativa combina el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) con formación dual real, incluyendo tutorías compartidas con personal técnico de la empresa, prácticas de laboratorio avanzadas y trabajo colaborativo intercentros.

La técnica responsable de NanoDrug se desplazó a los centros para formar al alumnado en el manejo de nanopartículas y protocolos específicos, mientras que profesorado y estudiantes han realizado visitas cruzadas para compartir avances y resultados. El proyecto conecta además con el entorno investigador regional, con vínculos con la Bioincubadora de la UCLM, la Facultad de Farmacia de Albacete y grupos de investigación en química y biomedicina.

Más allá de su dimensión científica, NanoDualise introduce la nanotecnología aplicada directamente en la FP, permitiendo que el alumnado trabaje con técnicas que todavía se encuentran en fase experimental y que no han sido implementadas previamente en estas condiciones.

El proyecto refuerza competencias técnicas y científicas, pero también habilidades clave como el pensamiento crítico, la comunicación de resultados y el trabajo colaborativo, mediante la elaboración de informes, pósteres científicos y materiales audiovisuales. Asimismo, se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 (Salud y Bienestar), 4 (Educación de Calidad) y 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), demostrando cómo la Formación Profesional puede contribuir de forma activa a los avances en biomedicina.

Con NanoDualise, la FP no solo se acerca a la empresa y a la investigación aplicada, sino que se sitúa en la frontera del conocimiento científico, participando en el desarrollo de soluciones que podrían tener impacto en el tratamiento futuro del cáncer de mama. CaixaBank Dualiza CaixaBank Dualiza es una fundación dedicada de modo íntegro a la promoción de la Formación Profesional y al apoyo al docente como motor del cambio.