Estudiantes de Ingeniería Química de la US visitan la fábrica Portland de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Imagen de los estudiantes de Ingienería Química de la US en una visita realizada a la fábrica de Cementos Portland Valderrivas de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

Una quincena de estudiantes de Ingeniería Química de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Sevilla ha realizado una visita técnica a la fábrica de Cementos Portland Valderrivas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Según ha detallado la empresa en una nota de prensa, la actividad ha permitido al alumnado "comprender mejor la complejidad de estos procesos industriales", así como su "aplicación en la producción de materiales esenciales para infraestructuras, edificaciones y obras civiles". Durante la jornada, el grupo ha recorrido distintas áreas de la planta y ha podido observar el proceso de fabricación del cemento, "desde la gestión de las materias primas hasta la expedición del producto final".

En este sentido, la visita ha sido guiada por el jefe de Calidad de la fábrica, Carlos Rodríguez, quien ha explicado el funcionamiento de las instalaciones y ha abordado aspectos como "la eficiencia energética, el uso eficiente de los recursos, el control del proceso y la mejora continua".

Asimismo, se han expuesto algunos de "los principales retos" que afronta actualmente la industria cementera, especialmente en relación con "la reducción de emisiones y la descarbonización del proceso productivo". Además, también se han presentado los sistemas de control de calidad que garantizan que el cemento cumpla con las especificaciones técnicas "necesarias para su utilización en construcción", así como las medidas de prevención de riesgos laborales aplicadas en el entorno industrial.