El exalcalde de La Algaba (Sevilla) vuelve al PSOE tras el archivo definitivo de su denuncia por acoso

Archivo - El alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de La Algaba (Sevilla), Diego Manuel Agüera, ha recuperado su militancia en el PSOE tras el archivo definitivo de la denuncia presentada por un empleado municipal ante la Fiscalía por presunto acoso a un menor de la localidad sevillana, según han confirmado fuentes socialistas a Europa Press. De hecho, hace unos días pedía su vuelta al conjunto al "haber decaído la medida cautelar de baja de militancia" que fue interpuesta tras darse a conocer los hechos.

Según expresaba Agüera en un comunicado, consultado por esta agencia, su intención es "gozar de todos los derechos como afiliado" en su "querida" organización. No obstante, respecto a su futuro político y en referencia a una posible vuelta a la alcadía, aseguraba que no tenía "nada decidido", una posición que, por el momento, parece no haber sufrido cambios. "Ahora mismo, lo único que deseo es descansar junto a mi familia, agradeciendo las muestras de aliento y cariño que he recibido", apostillaba entonces.

El pasado 17 de marzo, el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ordenaba el archivo provisional de la causa contra el exalcalde de la localidad sevillana al considerar que "de lo actuado, no aparece debidamente justificado la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa".

El 23 de febrero Agüera renunciaba a su cargo tras ser denunciado por el maestro de la Escuela Municipal Taurina de La Algaba Manuel Carbonell ante la Fiscalía por presunto acoso a un menor de edad de la localidad. Asimismo, aseguraba que hacía "un paréntesis" en su vida política para dedicarse "plenamente" a su defensa. Por último, expresaba que este empleado habría "malignamente interpretado una conversación".